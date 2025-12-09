Okan Buruk'tan sürpriz hamle: İşte Cimbom'un Monaco deplasmanında muhtemel 11'i!

Mücadele, Monaco'nun tarihi II. Louis Stadı'nda oynanacak ve Hollandalı tecrübeli hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

EKSİKLER CAN SIKIYOR, GERİ DÖNÜŞ UMUDU JAKOBS

Son olarak Saint-Gilloise karşısında 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da eksik oyuncu sayısı oldukça fazla. Sakatlıkları süren Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra, kart cezalısı Arda Ünyay ve hak mahrumiyeti cezaları devam eden Eren Elmalı ile Metehan Baltacı bu önemli maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde yer almıyor.

Sevindirici haber ise sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kaçıran Jakobs'un bu karşılaşmayla birlikte muhtemel 11'deki yerini alarak takıma dönmesi bekleniyor.

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

OSİMHEN'İN SERİSİ VE SANE'NİN YÜKSELEN GRAFİĞİ

Galatasaray'ın en büyük gol umudu, Avrupa kupalarındaki muhteşem serisini sürdürmeye çalışan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen olacak. 26 yaşındaki santrfor, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi ve bu seride toplam 12 kez fileleri sarstı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçta 6 gol atan Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı vererek serisini devam ettirdi.

Takımın bir diğer hücum kozu olan Alman yıldız Leroy Sane'nin performansı ise son haftalarda dikkat çekiyor. Ligde 15 maçta 5 gol atan ve son 2 lig maçını boş geçmeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol katkısı veremedi. Alışma sürecini atlatan Sane, Monaco karşısında Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile birlikte gol arayacak.

MONACO İSTİKRARSIZ

Fransız ekibi Monaco, bu sezon ligde ve Avrupa'da istikrarsız bir görüntü çiziyor. Belçikalı genç teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetimindeki ekip, Ligue 1'de 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Ligdeki son 5 maçında 4 yenilgi alan Monaco, 25 puanla 7. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadılar. Club Brugge'e 4-1 yenilgisinin ardından Manchester City (2-2) ve Tottenham (0-0) ile berabere kalmışlardı. Bodo/Glimt'i 1-0 yendikten sonra son maçta Pafos (2-2) karşısında sürpriz bir puan kaybı yaşamışlardı. 6 puanla grupta 23. sırada bulunuyorlar.

II. LOUİS STADI'NDA UNUTULMAZ ZAFER

Galatasaray için II. Louis Stadı'nın özel bir anlamı bulunuyor. Sarı-Kırmızılı ekip, 25 Ağustos 2000 tarihinde bu statta İspanyol devi Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürmüş ve Türkiye futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmıştı. Ayrıca, kulüp tarihinin efsane isimleri Cevat Prekazi (1989) ve Gheorghe Hagi (2000), bu rakibe karşı yaklaşık 40 metreden attıkları jeneriklik gollerle hafızalara kazınmıştı.