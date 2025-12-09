Çin sonunda istediğini aldı! Donald Trump’tan büyük geri adım

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, teknoloji devi Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerini Çin'e ihraç etmesine izin vereceklerini ve ihraç edilen her çip için hükümetin ücret alacağını belirtti.

Trump, kararı kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Semafor sitesinin onay ihtimalini bildirmesinin ardından günü yüzde 3,16 yükselişle kapatan Nvidia hisseleri, açıklamanın ardından piyasa sonrası işlemlerde yüzde 1,2 oranında ek bir değer kazandı.

Şİ CİNPİNG’DEN “OLUMLU” CEVAP

Trump, Nvidia çiplerinin halihazırda hükümet incelemesi altında olduğu Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping'i alınan karar hakkında bilgilendirdiğini ifade etti. Paylaşımda yer alan bilgilere göre, Çin lideri karara "olumlu cevap" verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemenin detaylarını sonlandırmak üzere olduğu belirtilirken, uygulamanın Advanced Micro Devices (AMD) ve Intel gibi diğer yapay zeka çip üreticileri için de geçerli olacağı vurgulandı.

Trump, Truth Social paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ulusal güvenliği koruyacak, Amerikan istihdamı oluşturacak ve Amerika'nın yapay zeka alanındaki liderliğini sürdüreceğiz."

BLACKWELL VE RUBİN SERİSİ KAPSAM DIŞI

Alınan karar her ne kadar ihracat kapılarını aralasa da, en son teknolojileri kapsamıyor.

Trump, Nvidia'nın ABD'deki müşterilerinin halihazırda son derece gelişmiş Blackwell çipleriyle ilerlediğini, yakında Rubin serisinin de devreye gireceğini, ancak her iki serinin de yapılan anlaşmanın bir parçası olmadığını özellikle belirtti.

İhracata izin verilmesi, Trump ve Cinping'in geçtiğimiz ekim ayı sonlarında Güney Kore'nin Busan kentinde ticaret ve teknoloji savaşında bir ateşkes sağlamasının ardından Çin'e yönelik daha dostane bir yaklaşımın sinyali olarak yorumlanıyor.

H200, SELEFİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ

İki yıl önce tanıtılan H200 çipi, selefi H100'e kıyasla daha yüksek bant genişliğine sahip belleğiyle verileri çok daha hızlı işleyebiliyor.

Institute for Progress tarafından pazar günü yayınlanan bir rapora göre H200, Trump yönetiminin kısa süreli yasağı kaldırmasının ardından Çin'e yasal olarak ihraç edilebilen en gelişmiş yarı iletken olan H20'den neredeyse altı kat daha güçlü.

Raporda ayrıca, çipin ihracının, Çinli yapay zeka şirketlerinin daha yüksek maliyetlerle de olsa en iyi ABD süper bilgisayarlarına benzer performansa sahip sistemler kurmasına olanak tanıyacağı belirtildi.