Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çin sonunda istediğini aldı! Donald Trump’tan büyük geri adım

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerinin Çin'e şartlı ihraç edilmesine onay verdi. Ancak en yeni Blackwell ve Rubin modellerini kapsam dışı bıraktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 11:56

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, devi Nvidia'nın H200 çiplerini 'e ihraç etmesine izin vereceklerini ve ihraç edilen her çip için hükümetin ücret alacağını belirtti.

Trump, kararı kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Semafor sitesinin onay ihtimalini bildirmesinin ardından günü yüzde 3,16 yükselişle kapatan Nvidia hisseleri, açıklamanın ardından piyasa sonrası işlemlerde yüzde 1,2 oranında ek bir değer kazandı.

Çin sonunda istediğini aldı! Donald Trump’tan büyük geri adım

Şİ CİNPİNG’DEN “OLUMLU” CEVAP

Trump, Nvidia çiplerinin halihazırda hükümet incelemesi altında olduğu Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping'i alınan karar hakkında bilgilendirdiğini ifade etti. Paylaşımda yer alan bilgilere göre, Çin lideri karara "olumlu cevap" verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemenin detaylarını sonlandırmak üzere olduğu belirtilirken, uygulamanın Advanced Micro Devices (AMD) ve Intel gibi diğer yapay zeka çip üreticileri için de geçerli olacağı vurgulandı.

Trump, Truth Social paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ulusal güvenliği koruyacak, Amerikan istihdamı oluşturacak ve Amerika'nın yapay zeka alanındaki liderliğini sürdüreceğiz."

Çin sonunda istediğini aldı! Donald Trump’tan büyük geri adım

BLACKWELL VE RUBİN SERİSİ KAPSAM DIŞI

Alınan karar her ne kadar kapılarını aralasa da, en son teknolojileri kapsamıyor.

Trump, Nvidia'nın ABD'deki müşterilerinin halihazırda son derece gelişmiş Blackwell çipleriyle ilerlediğini, yakında Rubin serisinin de devreye gireceğini, ancak her iki serinin de yapılan anlaşmanın bir parçası olmadığını özellikle belirtti.

İhracata izin verilmesi, Trump ve Cinping'in geçtiğimiz ekim ayı sonlarında Güney Kore'nin Busan kentinde ticaret ve teknoloji savaşında bir ateşkes sağlamasının ardından Çin'e yönelik daha dostane bir yaklaşımın sinyali olarak yorumlanıyor.

Çin sonunda istediğini aldı! Donald Trump’tan büyük geri adım

H200, SELEFİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ

İki yıl önce tanıtılan H200 çipi, selefi H100'e kıyasla daha yüksek bant genişliğine sahip belleğiyle verileri çok daha hızlı işleyebiliyor.

Institute for Progress tarafından pazar günü yayınlanan bir rapora göre H200, Trump yönetiminin kısa süreli yasağı kaldırmasının ardından Çin'e yasal olarak ihraç edilebilen en gelişmiş yarı iletken olan H20'den neredeyse altı kat daha güçlü.

Raporda ayrıca, çipin ihracının, Çinli yapay zeka şirketlerinin daha yüksek maliyetlerle de olsa en iyi ABD süper bilgisayarlarına benzer performansa sahip sistemler kurmasına olanak tanıyacağı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nvidia hisseleri için ‘fırsat’ alarmı
ETİKETLER
#Teknoloji
#çin
#donald trump
#yapay zeka
#ihracat
#nvıdıa
#H200 Çip
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.