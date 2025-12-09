Menü Kapat
11°
Asgari ücret için masadaki en güçlü rakam! Özgür Erdursun açıkladı

Aralık 09, 2025 11:57
Asgari ücret için masadaki en güçlü rakam! Özgür Erdursun açıkladı

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2026 asgari ücret toplantısının tarihinin duyurulmasıyla beraber asgari ücret ne kadar olacak araştırılmaya başlandı. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk buluşması 12 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Milyonların beklediği asgari ücret görüşmelerinin sonrasında yeni zam oranı belli olacak.

Sürecin belirginleşmesi akabinde tahminler de arttı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 asgari ücret zammı için masadaki en kuvvetli rakamı açıkladı. İşte zamlı asgari ücretle ilgili son gelişmeler...

 

 

 

Asgari ücret için masadaki en güçlü rakam! Özgür Erdursun açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mynet’e yaptığı değerlendirmede yeni asgari ücretle ilgili öngörülerini paylaştı: 

Asgari ücret şu anda 1 Ocak 2025 tarihinde yüzde 30 oranında artırılarak 22 bin 104 TL oldu. Asgari ücrete bir ara zam yapılmadı. 2026 yılında asgari ücrete bizim tahminimiz maksimum yüzde 25.

Asgari ücret için masadaki en güçlü rakam! Özgür Erdursun açıkladı

Üzerinde bir artış bizim için de sürpriz olur. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek, sürekli ekonomide sıkılaştırıcı para politikalarına devam ettireceklerini iddia ediyorlar. Bu doğrultuda da yüzde 25 maksimum bir artış olur gibi görüyoruz."

Asgari ücret için masadaki en güçlü rakam! Özgür Erdursun açıkladı

Erdursun, açlık sınırının şu an 30 bin TL seviyesinde olduğunu, 2026 sonunda ise 35–40 bin TL bandına yükselebileceğini belirtiyor.

Bu senaryoda yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 27 bin 630 TL olacak ve açlık sınırının oldukça altında kalmaya devam edecek.

Asgari ücret için masadaki en güçlü rakam! Özgür Erdursun açıkladı

2026 İÇİN OLASI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI 

Farklı zam oranlarına göre muhtemel rakamlar şöyle:

%20 zam: 26.524 TL

%25 zam: 27.630 TL

Asgari ücret için masadaki en güçlü rakam! Özgür Erdursun açıkladı

%30 zam: 28.735 TL

%35 zam: 29.840 TL

%40 zam: 30.945 TL

Asgari ücret için masadaki en güçlü rakam! Özgür Erdursun açıkladı

Erdursun’a göre en güçlü ihtimal 27.500 – 28.000 TL bandı.

Özgür Erdurdun 2026 için düşük oranlı bir artış yapılması halinde, yıl ortasında yeniden düzenleme ihtiyacı doğabilieceğini düşünüyor. 

 

