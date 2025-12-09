Asgari ücret için masadaki en güçlü rakam! Özgür Erdursun açıkladı

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2026 asgari ücret toplantısının tarihinin duyurulmasıyla beraber asgari ücret ne kadar olacak araştırılmaya başlandı. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk buluşması 12 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Milyonların beklediği asgari ücret görüşmelerinin sonrasında yeni zam oranı belli olacak.

Sürecin belirginleşmesi akabinde tahminler de arttı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 asgari ücret zammı için masadaki en kuvvetli rakamı açıkladı. İşte zamlı asgari ücretle ilgili son gelişmeler...