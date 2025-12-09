Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
11°
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'ta isyan ettiren istatistik

Beşiktaş'ta isyan ettiren istatistik

Beşiktaş'ta isyan ettiren istatistik
Kendi evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta puan kayıpları sürüyor. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın ve yönetim istifaya davet ederken taraftarları üzen istatistikler de ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, arka arkaya 3 puan almakta sorun yaşıyor.

SERGEN YALÇIN SERİ YAKALAYAMIYOR

Siyah-beyazlılar, bu sezon galibiyet serisi yakalamakta sorun yaşıyor. Avrupa kupalarında ve Süper Lig'de bir kez üst üste 3 maç kazanan Beşiktaş, bu seriyi yollarını ayırdığı Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde elde etti. Siyah-beyazlılar, St. Patrick's'i sahasında ve deplasmanda yenip, ligde de oynadığı ilk maçta Eyüpspor'u mağlup etmişti.

Beşiktaş, Norveçli teknik adamın ardından göreve getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ise ligde Kayserispor ve Kocaelispor maçlarıyla 2 galibiyetlik bir seri yakalamıştı.

SAHASINDA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 4 maçta rakiplerine 10 puan bıraktı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş, ardından 13. haftada Samsunspor ile 1-1, 15. haftada ise Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Oynadığı son 4 müsabakada 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, olası 12 puanın yalnızca 2'sini hanesine yazabildi.

Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadelelerin 3'ünde seyircisi önünde üstün duruma geçmesine rağmen bunu koruyamadı.

21 MAÇIN 18'İNDE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş, bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı 21 müsabakanın 18'inde rakiplerin gol sevinci yaşamasına engel olamadı. Takım savunmasında beklentilerin uzağında siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte yalnızca 3 kez kalesini gole kapattı.

Beşiktaş'ın bu sezon gol yemediği 3 karşılaşmanın 2'si ligdeki erteleme maçları olarak dikkati çekti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı iki mücadelede Kayserispor'u 4-0, Konyaspor'u ise 2-0 ile geçti. Beşiktaş, ligde de geçen hafta Fatih Karagümrük'ü 2-0 ile geçerken rakibini gol yollarında durdurmuştu.

Ligde 15, erken veda ettiği Avrupa'da da 6 maça çıkan Beşiktaş, toplamda 30 kez meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Siyah-beyazlı futbolcular, 36 defa da rakip ağları havalandırdı.

