Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bisikletli çocuğu sokak ortasında darbettiler! Skandal anlar kamerada

Adana'da 2 şahıs, sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darbetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına şahısların ifadelerinde, "Akrobatik hareketler yapıyordu, biz bir şey yapmadık, kendisi düştü" dediği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 11:48

'da geçtiğimiz pazar günü 12 yaşındaki Ç.A.D., arkadaşıyla birlikte sürerken bir şahsın saldırısına uğradı. Bu sırada küçük çocuğun arkadaşı kaçıp o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Bisikletli çocuğu sokak ortasında darbettiler! Skandal anlar kamerada

Bir süre sonra başka bir şahsın da geldiği olayı küçük çocuğun ailesine bildirmesi üzerine aile, raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu. Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bisikletli çocuğu sokak ortasında darbettiler! Skandal anlar kamerada

"BİZ BİR ŞEY YAPMADIK, KENDİSİ DÜŞTÜ""

Ekipler, kısa sürede C.Y. (24) ve A.T. (34) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların çocukları "Bisiklet sürmeyin" diyerek uyardıkları ve "Akrobatik hareketler yapıyordu, biz bir şey yapmadık, kendisi düştü" şeklinde ifade verdikleri öğrenildi. Şüphelilerden A.T., ifadesinin ardından serbest kalırken C.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin ölüm bölgesindeki madeni kazmaya başladı
Antalya'da motosikletler feci şekilde çarpıştı! Yola fırlayan sürücüler kamerada
ETİKETLER
#adana
#bisiklet
#darp
#şüpheli
#çocuk istismarı
#gözaltına alınma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.