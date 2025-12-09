Bisikletli çocuğu sokak ortasında darbettiler! Skandal anlar kamerada

Adana'da geçtiğimiz pazar günü 12 yaşındaki Ç.A.D., arkadaşıyla birlikte bisiklet sürerken bir şahsın saldırısına uğradı. Bu sırada küçük çocuğun arkadaşı kaçıp o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Bir süre sonra başka bir şahsın da geldiği olayı küçük çocuğun ailesine bildirmesi üzerine aile, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu. Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

"BİZ BİR ŞEY YAPMADIK, KENDİSİ DÜŞTÜ""

Ekipler, kısa sürede C.Y. (24) ve A.T. (34) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların çocukları "Bisiklet sürmeyin" diyerek uyardıkları ve "Akrobatik hareketler yapıyordu, biz bir şey yapmadık, kendisi düştü" şeklinde ifade verdikleri öğrenildi. Şüphelilerden A.T., ifadesinin ardından serbest kalırken C.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.