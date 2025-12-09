Menü Kapat
11°
Dünya
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Çin ölüm bölgesindeki madeni kazmaya başladı

Çin, dünyanın en yüksek rakımlı madencilik projelerinden biri olan Huoshaoyun sahasında insansız kamyonları başarıyla test ederek yüksek irtifanın ölümcül koşullarını makinelerin omzuna yüklüyor.

Çin ölüm bölgesindeki madeni kazmaya başladı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
09.12.2025
11:32
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
11:32

, Sincan’daki Huoshaoyun kurşun-çinko madeninde insansız kamyonların test edildiğini duyurdu. Tam 5.600 metre rakımda yer alan bu bölge, yalnızca bir maden değil; insanların sürekli olarak barınmasına bile elverişli olmayan zorlu bir “ölüm bölgesi”.

Bu yükseklik öyle ki, dünyanın en yüksek yerleşimi kabul edilen Peru’daki La Rinconada bile 5.100 metreyle geride kalıyor. Yani Huoshaoyun, insanların nefes almakta zorlandığı, makinelerin ise özel olarak tasarlanmasını gerektiren bir noktada bulunuyor.

OKSİJEN YARI YARIYA, RİSK İSE KATLANIYOR

Bölgede oksijen oranı deniz seviyesinin neredeyse yarısına düşüyor. Üstüne bir de dondurucu soğuk, sert rüzgârlar ve kalıcı don tabakası eklenince insan gücüyle çalışmak hem tehlikeli hem de verimsiz hale geliyor. İşte tam burada devreye insansız kamyonlar giriyor.

5G tabanlı altyapıyla çalışan bu araçlar, Huoshaoyun’un inşasında ve işletilmesinde 24 saat kesintisiz çalışma hedefinin temelini oluşturuyor.

Çin ölüm bölgesindeki madeni kazmaya başladı

DEV REZERV, DEV SORUN: “BU CEVHER NASIL ÇIKARILACAK?”

Huoshaoyun, Çin’in bugüne kadarki en büyük ve en kaliteli kurşun-çinko rezervini barındırıyor. 21 milyon tonun üzerindeki metal potansiyeli, bölgeyi dünya çapındaki en önemli yataklardan biri haline getiriyor. Ekonomik değerinin de 370 milyar yuanı aşacağı hesaplanıyor.

TAM OTONOM MADENCİLİK SİSTEMİ

Madenin işletmeci şirketi, Beijing Linghang Zhitu Technology ile birlikte tamamen entegre bir insansız sistemi geliştirdi. Bu sistem yalnızca uzaktan kumandaya dayanan bir yapı değil; çoklu sensör füzyonu, çevresel algılama, 5G destekli bulut-ağ koordinasyonu gibi ileri teknolojilerle kendi kendine hareket edebilen bir yapıya sahip.

Kamyonlar, engebeli ve dik arazide engelleri algılayıp ideal güzergâhı anlık olarak belirleyebiliyor. Yani iş sahası ne kadar karmaşık olursa olsun araçlar sürekli “karar” veriyor, yolu okuyor.

BİNLERCE KİLOMETRE UZAKTAN TAM KONTROL

Elbette güvenlik tamamen unutulmuş değil. Olası bir acil durumda, görevli ekipler binlerce kilometre öteden araca müdahale edebiliyor. Uzaktan simülasyon kabinleri ve 360 derece kamera sistemi sayesinde direksiyon, fren, yükleme ve boşaltma işlemleri milimetrik hassasiyetle yönetilebiliyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#çin
#madencilik
#Insansız Kamyon
#Huoshaoyun
#Dünya
