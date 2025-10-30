Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Yayalara hız sınırı geliyor! Kaldırımlarda geçerli olacak

Avrupa ülkesi ilginç bir yasakla gündemde. Yayalara hız sınırı getirilmesi planlanıyor. Slovakya'da önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa için yayalara dair hız sınırı da belli.

Yayalara hız sınırı geliyor! Kaldırımlarda geçerli olacak
30.10.2025
30.10.2025
, yayalara getirmeyi planlıyor. Yeni yasa düzenlemesine göre, kaldırımlarda yaşanan kazaları önlemek için hızına yasal sınır getirilecek. Yeni yılda, şehir içindeki kaldırımlarda 6 kilometre/saatten hızlı yürümek veya hareket etmek yasak olacak.

Bisikletliler, patenciler, elektrikli kullananları kapsayan bu yasağa yayalar da dahil. Slovakya Parlamentosu'nun bu kararı almasında artan scooter kazaları etkili oldu.

Politico'nun ahberine göre, tasarıyı hazırlayan Başbakan Robert Fico’nun liderliğindeki sol-popülist Smer Partisi’nden milletvekili Lubomir Vazny, ''Amacımız kaldırımlarda güvenliği artırmak. Bu düzenleme, bir kişinin uygun hız sınırını aşıp aşmadığını nesnel olarak tespit etmeyi kolaylaştıracak'' dedi.

Yasa 2026 başında yürürlüğe girecek olsa da, nasıl denetleneceğine dair net bir plan henüz açıklanmadı.

Ortalama yürüyüş hızı genellikle 4–5 km/s, ancak Britanya Kalp Vakfına göre 6,4 km/s, “iyi kondisyonlu biri için orta tempolu yürüyüş” kabul ediliyor.

Yayalara hız sınırı geliyor! Kaldırımlarda geçerli olacak

''OTOBÜSE KOŞARSAK CEZA MI YİYECEĞİZ?''

Bu durum, yasayı alaya alan birçok sosyal medya paylaşımına da yol açtı. Bazı kullanıcılar, “Otobüse yetişmek için koşarsak ceza mı yiyeceğiz?” diye espri yaptı.

Muhalefet ve bazı devlet kurumları, yasa değişikliğini sert biçimde eleştirdi.

İçişleri Bakanlığı, genel bir hız sınırı yerine elektrikli scooterların kaldırımlardan tamamen yasaklanmasının daha uygun olacağını belirtti.

İlerici Slovakya Partisinden milletvekili Martin Pekar, “Yayalar arabalar nedeniyle tehlikede, bisikletçiler veya scooter kullanıcıları yüzünden değil. Bu yasa, sürdürülebilir ulaşımı cezalandırıyor” dedi. Pekar ayrıca, “Bu hızda bir bisikletlinin dengesini koruması neredeyse imkansız. Kazaları azaltmak istiyorsak, absürt yasalar değil, daha fazla güvenli yolu inşa etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

