Akıllı telefon fiyatları yükselecek! Beklenen zam oranı açıklandı

Yapay zeka sunucularında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çipindeki küresel arz sıkıntısı, akıllı telefon üreticilerini zor durumda bıraktı. Bu durumun sonuçları tüketicilere de yansıyacak.

Gizmochina'nın aktardığına göre, bellek çipi maliyetlerindeki büyük artış nedeniyle Samsung başta olmak üzere birçok markanın telefon fiyatlarına zam yapmaya hazırlandığı bildiriliyor. Yeni telefon almayı düşünenlere, fiyatlar artmadan önce acele etmeleri tavsiye ediliyor.

AKILLI TELEFON FİYATLARI 50-100 DOLAR ARTABİLİR

ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi yapay zeka araçlarını çalıştıran sunucularda kullanılan ultra hızlı HBM belleklerine olan talep, yapay zeka furyasıyla birlikte adeta patlama yaşadı. Ancak yoğun talebe rağmen küresel tedarik zinciri aynı hızda karşılık veremedi.

Pazardaki dengesizlik, bellek çipi fiyatlarının bu yıl yüzde 50'den fazla artmasına neden oldu. Oluşan maliyet baskısı da haliyle ürünlerin fiyatlarına da yansımaya başladı.

Sektörün devlerinden Samsung dahi çip maliyetlerindeki yükselişten kaçamayacak. Güney Koreli teknoloji devi yakında piyasaya süreceği akıllı telefon ve tablet modellerinin fiyatlarını artırmayı planlıyor. Raporda kesin bir rakam verilmese de, zammın şirketin ürün gamının çoğunu etkileyeceği belirtiliyor.

Bazı markalar şimdiden fiyat ayarlamasına gitti. Örneğin Xiaomi yeni Redmi K90 modelini önceki sürümüyle (12 GB + 256 GB) aynı konfigürasyonda olmasına rağmen 100 Çin Yuanı (CNY) artışla 2.599 CNY başlangıç fiyatından satışa sundu.

Peki tüketiciler için durum ne anlama geliyor? Yaklaşan amiral gemisi akıllı telefon modellerinde 50 ila 100 dolar arasında fiyat artışları bekleniyor. SamMobile sitesinin haberine göre, yapay zeka talebinin hız kesmeden devam etmesi nedeniyle bellek krizinin 2027 hatta 2028 yılına kadar sürebileceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle, telefonunu yenilemeyi planlayan kullanıcıların fiyatlar daha da yükselmeden yeni cihazlarını almaları akıllıca bir karar olabilir.