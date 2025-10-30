Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 2026 yılın ilk çeyreğinin sonunda hizmete açılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 16:00

Halaklı- Hattı'nın test sürüşü programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sunumun ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazineyi modern çağın gereklilikleriyle buluşturan bu projeler, tüm kentlerimizin hikayesine yeni ve güçlü sayfalar ekliyor. Bu noktada olarak özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdik." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna geri sayım

434 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA METROLAR HİZMETE SUNULDU

Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometreye yaklaştığını belirten Uraloğlu, 122 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımına devam ettiklerini, 297 kilometre yeni hat planladıklarını, devam eden ve planlanan projeler hayata geçirildiğinde Bakanlık olarak ülke genelinde inşa ettikleri raylı sistem uzunluğunun 853 kilometreye yaklaşacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna geri sayım

İSTANBUL'DA 22 KİLOMETRELİK METRO ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar İstanbul genelinde 161,8 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtıklarını dile getirerek, projelere devam ettiklerini, -İstanbul Havalimanı Hattı'nın Halkalı- kesimi ve Altunizade-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna geri sayım

"İSTANBUL'A YENİ BİR METRO HATTI DAHA"

Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığın üstlendiğini ifade eden Uraloğlu, "Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188,3 kilometreye ulaşacak." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna geri sayım

"ARNAVUTKÖY-HALKALI ETABI DEVAM EDİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın tamamının 29 Ocak 2024'te hizmete alındığını, 7 istasyondan oluşan 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesiminin ise geçen yıl açıldığını belirtti.

Bu etapta İstanbul Havalimanı, Taşoluk ve Arnavutköy istasyonlarının hizmet verdiğini dile getiren Uraloğlu, söz konusu hattın diğer raylı sistemlerle entegrasyonunun sunduğu avantajları anlattı.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna geri sayım

Uraloğlu, hattın henüz açık olmayan 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabında çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, "Bu kesimi de bitirdiğimizde 'Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi' adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Proje inşaatında gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, tünel kazılarını ve betonarme imalatlarını bitirdiklerini, durakların ince inşaat işlerinde yüzde 97 ilerleme sağladıklarını, elektromekanik ve sinyalizasyon işlemlerinde test çalışmalarının sürdüğünü, tren entegrasyonunun tamamlanmasının ardından sinyalizasyon testlerine başlayarak sertifikalandırma sürecine geçeceklerini ifade etti.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna geri sayım

ARAÇLAR SÜRÜCÜSÜZ TESTLERDEN GEÇİYOR

Bakan Uraloğlu, şu anda yapımı devam eden Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında ince işlerin, peyzaj çalışmalarının ve elektromekanik imalatlarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, bu etabın tamamlanmasıyla hattın Bakırköy-Kayaşehir, Ataköy-Olimpiyatköy, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt ve Yenikapı-Halkalı metrolarının yanı sıra Marmaray ile entegrasyonunun sağlanacağını söyledi.

Uraloğlu, bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk'ün 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'nin 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'nin 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'ın 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane'nin de 48 dakikaya düşeceğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna geri sayım

YERLİ VE MİLLİ SİSTEM

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nde ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Şimdi sizlerle birlikte Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında sürücülü düşünmüştük ama arkadaşlarımızın son yaptığı testlerle birlikte küçük bir sürücüsüz test sürüşü gerçekleştireceğiz. Ancak 15 Aralık'ta asıl sertifikasyon süreçleri başladığında, metro araçlarımız sürücüsüz olarak bu testlerden geçecek. Şu anda sürücülü olarak hizmet veren kullanımdaki 10 setimizi de kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştüreceğiz. Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasınınf ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna geri sayım

"İSTANBUL'UN ULAŞIM SORUNU YÜZDEN ÇÖZÜLEMEZ"

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını, çalışmaların İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi.

İstanbul'un şu anda 380 kilometre metro hattı bulunduğunu ve Bakanlığın yapımı devam eden projeleri bittiğinde bu uzunluğun 407 kilometreye yaklaşacağını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Demek ki yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor. İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazinenin modern çağın gerekleriyle buluştuğu bir şehirde raylı sistemler vazgeçilmezdir. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da çalışacağız."

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna geri sayım

"TÜRKİYE'DE İLK DÜNYA'DA SAYILI BİR HIZ"

Açıklamasının ardından çalışanlarla fotoğraf çektiren Bakan Uraloğlu, daha sonra beraberindekilerle test sürüşüne katıldı. Metro hattının Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında yapılan test sürüşü sürücüsüz gerçekleştirildi.

Uraloğlu, test sürüşünün ardından "6 dakikada yaklaşık 7,5 kilometrelik kesimi test etmiş olduk. 121 kilometre saatlik hıza çıkabildik. Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı. Elbette bu bir test seyahatiydi. Aracımız (metro) Ankara'da, yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretiliyor. O anlamda kıymetli. Bugünkü plan sürücülü testti ancak gece gündüz yoğun uğraşlar sonrası testi sürücüsüz gerçekleştirdik." dedi.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna geri sayım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı! 'Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi'
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye'nin 14’üncü hava kampüsü Sivas’ta açılıyor
ETİKETLER
#arnavutköy
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#halkalı
#metro
#istanbul havalimanı
#Altunizade
#Bosna Bulvarı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.