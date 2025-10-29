Menü Kapat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı! 'Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Asya ile Avrupa’yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Asrın Projesi’ olarak nitelendirilen Marmaray'ın açılış yıl dönümü vesilesiyle açıklamada bulundu. Hattı 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete aldıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Cumhuriyet’in 102’nci yılında Marmaray’ın da 12 yaşında olduğunu ifade etti.

'ın ’da toplu ulaşımın omurgasını oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, "Asya ile Avrupa’yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı! 'Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi'

"54 TREN SETİ VE 440 VAGON HİZMET VERİYOR"

Marmaray'ın dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Gebze hattında 148, Pendik-Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor. Hafta sonları gece ilave 10 seferle sayı 297’ye çıkıyor. Filoda 34 adet 10 vagonlu ve 20 adet 5 vagonlu olmak üzere 54 seti ve 440 vagon hizmet veriyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı! 'Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi'

"MARMARAY HATTI İLE TOPLAM 1 MİLYON 679 BİN 247 TON YÜK TAŞINDI"

Marmaray hattının şehir içi ulaşımın yanı sıra, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinin Asya'dan Avrupa yakasına kesintisiz geçişini sağladığını da ifade eden Bakan Uraloğlu, "Nisan 2020’de başlayan yük treni geçişleriyle büyük bölümü ihracat olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#tünel
#istanbul
#tren
#marmaray
#ulaşım
#toplu taşıma
#Yük Taşımacılığı
#Gündem
