Gündem
Gebze'de çöken bina hakkında yeni gelişme! Komşuları 4 ay önce CİMER'e şikayet etmiş

Kocaeli Gebze'de dün çöken binaya dair yeni detaylar ortaya çıktı. 5 kişilik aileden 4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartmanda oturan vatandaş daha önceden konuyu CİMER'e bildirdiğini açıkladı. Binasından sesler geldiğini ve kayma sonucu kapısının açılıp kapanırken zorlandığını bildirdiğini söyledi. Komşu Sinan Tekin, binanın çökme anında yaşananları da anlattı.

Dün sabah saatlerinde bir anda çöken binada 5 kişilik aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç olayın ardından yan binadaki komşuları Sinan Tekin kan donduran detayları anlattı. Tekin, kendi binasındaki çatlakları, gelen sesleri ve yaşanan diğer durumları CİMER'e bildirdiğini açıkladı. Tekin, olay gecesi sesler duyduğunu belirterek, "Kontrol ettiğimde bazı gereçlerimin yıkıldığını gördüm ve fare olduğunu düşündüm. Sesler yaklaşık yarım saatte bir devam ediyordu. Eşimle sabah namazına kalktığımız zamanda sesler 06.50 sıralarında şiddetlenmeye başladı. Merdiven boşluğundan üzerimize toprak parçaları geliyordu" dedi.

Gebze'de çöken bina hakkında yeni gelişme! Komşuları 4 ay önce CİMER'e şikayet etmiş

YAŞADIKLARI BİNA 4 KİŞİYE MEZAR OLDU

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde 44 yaşındaki baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Emine Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne Bilir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Gebze'de çöken bina hakkında yeni gelişme! Komşuları 4 ay önce CİMER'e şikayet etmiş

YÜZLERCE PERSONEL BİLİR AİLESİNE ULAŞMAK İÇİN ARAMALARA KATILDI

Bu çalışmaları esnasında 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı.

Gebze'de çöken bina hakkında yeni gelişme! Komşuları 4 ay önce CİMER'e şikayet etmiş

İNCELEMELER BAŞLATILDI

Yaşanan elim olayın ikinci gününde ise cumhuriyet savcıları, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti, çökmenin sebebini belirlemek üzere alanda incelemelerine başladı.

Gebze'de çöken bina hakkında yeni gelişme! Komşuları 4 ay önce CİMER'e şikayet etmiş

4 AY ÖNCE CİMER'E DİLEKÇE GÖNDERMİŞLER

Daha önce binasında yaşanan sorunlar sebebiyle CİMER'e şikayette bulunduğunu anlatan Sinan Tekin, "Olayın başlangıcı dış kapımızın örtülmemesi ve açılmamasıyla oluştu. Kapımızı elimizin kuvvetiyle zor bir şekilde itiyorduk, hatta kapı örtülmeyecek duruma kadar geldi. Usta çağırdığımız zaman kastırma yöntemiyle çözüm buldu ve eve o şekilde giriş yapıyorduk. Bunlar, metro çalışmalarının sebebiyle oluştu, daha önceki zamanlar bu yoktu. Metroya olan uzaklık 10 metredir. Metro çalışması devam ettikçe çatlaklar çoğalmaya ve derinleşmeye başladı. Kızım bana CİMER'e şikayette bulunmamız gerektiğini söyledi. Şikayet dilekçemizi oluşturduk ve yetkililer gelerek incelemelerde bulundu" dedi.

Gebze'de çöken bina hakkında yeni gelişme! Komşuları 4 ay önce CİMER'e şikayet etmiş

"MERDİVEN BOŞLUĞUNDAN ÜZERİMİZE TOPRAK PARÇALARI GELİYORDU"

Yaşanan elim olaya da değinen Tekin, "Akşam saatlerinde ailemle vakit geçirdiğim sırada sesler duyduk. Kontrol ettiğimde bazı gereçlerimin yıkıldığını gördüm ve fare olduğunu düşündüm. Sesler yaklaşık yarım saatte bir devam ediyordu. Eşimle sabah namazına kalktığımız zamanda sesler 06.50 sıralarında şiddetlenmeye başladı ve biz dış kapıya yöneldik. Merdiven boşluğundan üzerimize toprak parçaları geliyordu. Evin içine tekrar dönerek kendimizi koruma altına almaya çalıştık. Olaydan sonra balkona çıktığımızda yan binanın yıkıldığını gördük. Ben çıkarken bizzat baktım ve binanın topraktan kaydığını gözlemledim" diye konuştu.

Gebze'de çöken bina hakkında yeni gelişme! Komşuları 4 ay önce CİMER'e şikayet etmiş
