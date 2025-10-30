Menü Kapat
TGRT Haber
30.10.2025
Canlı Yayın
Hava Durumu
19°
Gündem
Editor
 | Murat Makas

Yoğun kar yağışı geliyor! İklim uzmanı bölgeleri açıkladı, tarih verdi

İklim uzmanı kış mevsimiyle ilgili sevindirici haberi verdi. Hava sıcaklıklarının tekrar artacağı raporu verilirken ilerleyen tarihlerde yoğun bir kar süreci geliyor. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bölgeleri tek tek açıklayarak tarih verdi.

Yoğun kar yağışı geliyor! İklim uzmanı bölgeleri açıkladı, tarih verdi
Genel Müdürlüğü raporlarına göre gök gürültülü sağanak dahil birçok ilde etkili olurken, sıcaklıklar perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 3 - 5 derece üzerinde, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve sis görülecek. Sıcaklıkların artacağı günler sonrası havaların iyice soğumasının beklendiğini belirten uzmanlar mevsimine ilişkin tahminlerini sıralıyor.

Yoğun kar yağışı geliyor! İklim uzmanı bölgeleri açıkladı, tarih verdi

YAĞIŞLARLA İLGİLİ SEVİNDİRİCİ HABER

Sosyal medya kanalı üzerinden kış mevsimi ile alakalı hava tahmininde bulunan İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, son yıllarda iklim sisteminin giderek kaotik hale geldiğini ve tahmin yapmanın zorlaştığını söylerken, mevcut modellerin ise bu kış mevsimi için yağışlar konusunda Türkiye adına olumlu sinyaller verdiğini belirtti.

Yoğun kar yağışı geliyor! İklim uzmanı bölgeleri açıkladı, tarih verdi

Bozyurt hava tahminine ilişkin şunları konuştu:

"Dünya şu anda zayıf La Nia şartlarında. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. El Nino’nun aksine La Nia özellikle zayıf seviyelerdeyken Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında kışların genellikle hem soğuk hem yağışlı geçtiğini söyleyebiliriz. Zayıf La Nia yıllarında Türkiye’de kışlar soğuk ve yağışlı olur. Bu, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden bölgeler için büyük avantaj.

Yoğun kar yağışı geliyor! İklim uzmanı bölgeleri açıkladı, tarih verdi

YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR

Baraj seviyeleri kritik seviyelere düştü. Bu kış yağışın mevsim normallerinin üzerinde olma ihtimali güçlü görünüyor. Modeller özellikle 20 Aralık 2025-20 Ocak 2026 arasına işaret ediyor. Bu dönemde Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerine güçlü soğuk hava sistemleri inebilir. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları bekliyoruz. Kar örtüsünün önceki yıllara göre daha uzun süre yerde kalma ihtimali yüksek."

ETİKETLER
#istanbul
#yağış
#hava tahmini
#meteoroloji
#iklim değişikliği
#kar yağışı
#kış
#Gündem
