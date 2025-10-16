Dünya sallanıyor: Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Kategoriler
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında, yerel saatle 14.48'de 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 70,1 kilometre derinlikte meydana geldi.
Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.