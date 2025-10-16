Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Küresel ısınmanın acı faturası! Dünyanın iklimi geri dönülmez noktayı aştı

Küresel ısınmanın acı faturası ortaya çıktı. Sıcak su mercan resifleri, ekolojik sınırlarını geçerek ilk büyük iklim kırılma noktasını aştı. Uzmanlar artık olası bir gelecek riskinden değil, devam eden bir felaketten söz ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 10:12

Uluslararası bir ekibin Birleşmiş Milletler COP30 Konferansı öncesinde yayınladığı rapora göre, sıcak su mercan resifleri küresel iklim değişikliği nedeniyle geri dönülemez bir noktayı geçti. Resiflerin kaybı, aşılan ilk büyük iklim olarak kayıtlara girdi.

Kırılma noktaları; küresel buz kaybını, Amazon yağmur ormanlarının yok oluşunu ve hayati okyanus akıntılarının olası çöküşünü içeriyor. Uzmanlara göre, bir kez aşıldıklarında kendi kendini idame ettiren ve geri döndürülemez değişimleri tetikleyerek yeni ve öngörülemeyen iklim koşullarına yol açıyorlar.

Küresel ısınmanın acı faturası! Dünyanın iklimi geri dönülmez noktayı aştı

"İLK BÜYÜK KIRILMA NOKTASINI AŞTIK"

Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü'nden Steve Smith, bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Smith, "Artık ilk büyük iklim kırılma noktasını aştığımızı söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Smith, diğer yandan pozitif bir kırılma noktasının da aşıldığını ekledi. Enerji sistemlerindeki olumlu değişimlere yani güneş ve rüzgar enerjisi teknolojilerinin olgunlaşmasına da dikkat çekildi.

Global Tipping Points Report 2025 adlı rapor, dünyanın yeni bir gerçeğe girdiğini vurguluyor. Küresel sıcaklıkların, 2015 Paris İklim Anlaşması'nın belirlediği 1,5°C hedefini kaçınılmaz olarak aşacağını belirtiyor.

Küresel ısınmanın acı faturası! Dünyanın iklimi geri dönülmez noktayı aştı

MERCANLAR YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANAMADI

Sıcak su mercanları, deniz yaşamının dörtte birini destekleyen zengin ekosistemler olarak biliniyor. Bir milyardan fazla insana yiyecek ve gelir sağlıyorlar. Artan deniz sıcaklıklarının toplu ölümlere neden olduğu beyazlama olayları nedeniyle yıllardır büyük kayıplar yaşıyorlardı.

Ancak 2023'ün şiddetli deniz ısı dalgaları özellikle yıkıcı oldu ve mercanlar termal eşiklerine ulaştı. Rapor, mercanların neredeyse kesin olarak yaygın ölümlere doğru bir yola girdiğini sonucuna vardı. Önleyici eylemlerin bile sadece kaybın boyutunu hafifletebileceği belirtildi.

Küresel ısınmanın acı faturası! Dünyanın iklimi geri dönülmez noktayı aştı

Smith, "Deniz ısı dalgası, dünyadaki sıcak su mercan resiflerinin yüzde 80'ini vurdu" dedi. Smith'e göre, mercanların tepkisi, kırılma noktalarından artık bir "gelecek riski" olarak bahsedilemeyeceğini doğruluyor. Mercanların yaygın ölümü, balıkçılık, turizm ve kıyı koruması için resiflere bağımlı olan yüz milyonlarca insanı etkiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan 'Savaştayız' açıklaması: Çin ile gerilim zirvede
Trump'tan 'Tek sözümle başlar' resti! Hamas'a anlaşmayı hatırlattı
ETİKETLER
#iklim değişikliği
#Kırılma Noktası
#Mercan Resifleri
#Küresel ısınma
#Cop30
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.