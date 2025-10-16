Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 Murat Makas

F-35 uçağında gizli tehlike! ABD yine para harcayacak

F-35 savaş uçakları teknik arızalarıyla gündemdeyken bu kez motor yükseltmelerde karşılaşılan sorunlarla adından söz ettiriyor. Avrupa ülkeleri tüm sorunlara rağmen F-35 ile yakından ilgileniyor. Belçika 4 adet savaş uçağı almış ve birinde arıza meydana gelmişti. Şimdi ise ABD'nin motor arızaları için yeniden para harcayacağı konuşuluyor. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
09:52
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
09:52

savaş uçağıyla ilgili teknik arızalar konuşulurken Avrupa ülkeleri sipariş vermeye devam ediyor. ’nın 4 adet F-35 savaş uçağı teslimatında beklenmedik gelişme yaşandı. İlk üç jet, Kral Philippe, Savunma Bakanı ve federal bakanların da katıldığı törenle Namur eyaletindeki Florennes Hava Üssü'ne başarıyla iniş yaptı. Ancak 1 adet F-35’in arızalı olduğu tespit edildi.

F-35 uçağında gizli tehlike! ABD yine para harcayacak

F-35'LERDE MOTOR SORUNU

Belçika ise F-35 arızası için ‘teknik belirsizlik’ açıklaması yapmıştı. Bu son gelişmeler sonrası ABD üretimi jetlerde bu kez motor sorunu ortaya çıktı. ABD’de bulunan bir F-35’te motor yükseltmelerinde gerçekleşen sorunlar ortaya çıktı.

MOTOR YÜKSELTME DENEMELERİ

Nationalsecurityjournal’da yer alan habere göre (USAF), F-35 savaş uçaklarına üretilen F135 motorlarındaki sorunları gidermek için yaklaşık 3 milyar dolar harcayacak. Şu anda motor, OEM Pratt & Whitney tarafından açıklandığı gibi bir “Motor Çekirdek Yükseltmesi” (ECU) sürecinden geçiyor. Çekirdek bölümünün tasarımına ilişkin düzeltmelerin 2029 yılına kadar hizmete girmesi bekleniyor.

F-35 uçağında gizli tehlike! ABD yine para harcayacak

ABD YİNE PARA HARCAYACAK

2000’li yıllarda F-35 için orijinal F-22 motorlarının türevleri olacak motorlar önerilmişti. F119 motoru F135'in geliştirilmesinde kullanıldı ve GE, F120 tasarımını F136'ya dönüştürdü.

İki motorlu programlar, GE/Rolls-Royce F136 projesinin 2011 yılında sonlandırılmasıyla birkaç yıl boyunca sürdürüldü ve bu da PW F135'in F-35 müşterileri arasında tekel olmasının önünü açtı. Ne yazık ki F119 tasarımının tek motorlu olarak F-135'e dönüştürülmesiyle daha düşük performansı daha belirgin hale geldi ve optimumdan uzak kaldı. Bu durum, motorun tasarlanan performans kapasitesinin ötesinde zorlanması gerçeğini ele almak için çok sayıda düzeltmeden geçmesinin önünü açtı.

F-35 uçağında gizli tehlike! ABD yine para harcayacak

F-35 için daha iyi bir motor olması muhtemel olan F120'nin iptal edilmesinin gerekçesi, gereksiz bir masraf olmasıydı. Ancak bir F-35 yükseltme denemelerinde çıkan yeniden para harcamaya neden olacak.

