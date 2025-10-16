Fenerbahçe Stuttgart maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

Kategoriler
Milli aranın sona ermesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü Stuttgart'ı ağırlayacak.
Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler karşılaşmadan kesin bir galibiyet almayı hedefliyor.
Fenerbahçe mücadeleden 3 puanı alırsa ilk 24 yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Stuttgart maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağı ise gündem oldu.
Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmaları kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Stuttgart maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz duyurulmadı.
Sarı-lacivertliler, Avrupa maçlarının biletlerini karşılaşmadan 3-4 gün önce satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Stuttgart maçının biletlerinin 20 Ekim Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe - Stuttgart maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için fiyatlar da belli olmadı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon Avrupa Ligi kapsamında en son Kadıköy'de oynadığı Nice maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu: