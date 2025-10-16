Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
15°
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Stuttgart maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarına geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, 3. hafta karşılaşmaları kapsamında Stuttgart ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Stuttgart maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları gündem oldu.

Fenerbahçe Stuttgart maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde
Milli aranın sona ermesiyle birlikte 'nde karşılaşmalar kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz , 23 Ekim Perşembe günü 'ı ağırlayacak.

Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler karşılaşmadan kesin bir galibiyet almayı hedefliyor.

Fenerbahçe mücadeleden 3 puanı alırsa ilk 24 yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Stuttgart maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağı ise gündem oldu.

Fenerbahçe Stuttgart maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmaları kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Stuttgart maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz duyurulmadı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa maçlarının biletlerini karşılaşmadan 3-4 gün önce satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Stuttgart maçının biletlerinin 20 Ekim Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe Stuttgart maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Fenerbahçe - Stuttgart maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için fiyatlar da belli olmadı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon Avrupa Ligi kapsamında en son Kadıköy'de oynadığı Nice maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

  • KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
  • FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
