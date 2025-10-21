Bıçaklı saldırı sonrası ilginç görüntüler! Kanlar içinde kalsa da telefonunu elinden düşürmedi

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede yaşanan tartışmada kan aktı. Genç adam, hiç tanımadığı biri tarafından bacağından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi ekipler yaptı.

SEDYEDE TELEFONU BIRAKMADI

Yaralı şahıs ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sedye ile taşındığı esnada cep telefonunu elinden bırakmaması ise dikkat çekti.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan sağlık çalışanlarının yaralıyı taşıdığı esnada bisiklet yolu için caddeye yapılan banketlere takıldığı ve işlerini yapmakta zorlandığı göze çarptı. Olayla ilgili polis inceleme başlatırken şüpheli şahsın arandığı öğrenildi.