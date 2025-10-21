Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Metrobüste bugün kaza mı oldu, neden trafik var? 21 Ekim metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor

21 Ekim 2025 Salı günü sabah saatlerinde metrobüs hattında trafik yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından metrobüs bugün kaza mı oldu, neden trafik var sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Metrobüste bugün kaza mı oldu, neden trafik var? 21 Ekim metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 10:31

'da en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında yer alan hattında bugün (21 Ekim 2025 Salı) yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan trafik nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zorluk çekiyor.

Vatandaşlar tarafından metrobüs bugün mı oldu, neden trafik var sorusunun cevabı araştırılıyor.

Metrobüste bugün kaza mı oldu, neden trafik var? 21 Ekim metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor

METROBÜS BUGÜN KAZA MI OLDU, NEDEN TRAFİK VAR 21 EKİM?

Metrobüs hattının - istasyonlarının Soğütlüçeşme yönünde kaza meydana geldi. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette gelen başka bir metrobüsün arkadan çarptığı belirtildi.

Yaşanan kazada bir vatandaşın hafif şekilde yaralandığı belirtilirken bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin ise bölgede olan çalışmaları devam ediyor.

Metrobüste bugün kaza mı oldu, neden trafik var? 21 Ekim metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor

METROBÜS NEDEN GELMİYOR 21 EKİM?

Metrobüs hattının Sefaköy istasyonunda yaşanan kaza nedeniyle yönündeki seferlerde aksama yaşanıyor. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar ise devam ediyor.

Kazada hasar oluşan metrobüslerin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

ETİKETLER
#istanbul
#metrobüs
#Söğütlüçeşme
#kaza
#yenibosna
#trafik
#sefaköy
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.