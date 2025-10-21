Metrobüste bugün kaza mı oldu, neden trafik var? 21 Ekim metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor

Kategoriler
İstanbul
İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında yer alan metrobüs hattında bugün (21 Ekim 2025 Salı) trafik yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan trafik nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zorluk çekiyor.
Vatandaşlar tarafından metrobüs bugün kaza mı oldu, neden trafik var sorusunun cevabı araştırılıyor.
Metrobüs hattının Sefaköy - Yenibosna istasyonlarının Soğütlüçeşme yönünde kaza meydana geldi. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette gelen başka bir metrobüsün arkadan çarptığı belirtildi.
Yaşanan kazada bir vatandaşın hafif şekilde yaralandığı belirtilirken bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin ise bölgede olan çalışmaları devam ediyor.
Metrobüs hattının Sefaköy istasyonunda yaşanan kaza nedeniyle Söğütlüçeşme yönündeki seferlerde aksama yaşanıyor. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar ise devam ediyor.
Kazada hasar oluşan metrobüslerin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.