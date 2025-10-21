iOS 26.1 Beta 4 yayınlandı: Liquid Glass tasarımında önemli değişiklik

Apple, iOS 26.1, iPadOS 26.1 ve macOS 26.1'in dördüncü Beta sürümlerinde kullanıcıların işletim sistemi arayüzündeki "Liquid Glass" görünümünü özelleştirmesine olanak tanıyan yeni bir ayarı kullanıma sundu.

MacRumors'un haberine göre, şirket yaz boyunca yapılan Beta testleri sırasında kullanıcı geri bildirimlerini değerlendirdi ve bazı kişilerin Liquid Glass için daha opak bir seçenek tercih ettiğini tespit etti.

IOS 26.1 BETA 4, LIQUID GLASS İÇİN İNCE AYAR EKLİYOR

Gelen talepler doğrultusunda eklenen yeni ayar iOS 26.1, iPadOS 26.1 ve macOS Tahoe 26.1'de ek özelleştirme sağlıyor. Yeni ayar ile kullanıcılar Liquid Glass tasarımının saydamlığını belirleyebiliyor.

Şeffaf görünüm: Mevcut Liquid Glass tasarımı olan şeffaf seçenek, düğmelerin, çubukların ve menülerin altındaki arka planı daha fazla göstererek daha saydam bir görünüm sunuyor.

Renkli görünüm: Renkli görünüm ise Liquid Glass’ın opaklığını artırıyor ve arayüze daha fazla kontrast katıyor.

Opaklığı artırma ve kontrast ekleme özelliği; uygulamalar, kilit ekranı bildirimleri dahil olmak üzere işletim sisteminin genelinde Liquid Glass tasarımına uygulanıyor.

Kullanıcılar yeni ayarı iOS ve iPadOS cihazlarda Ayarlar > Ekran ve Parlaklık yolunu takip ederek ya da Mac'te Sistem Ayarları > Görünüm bölümünden bulabiliyor.

iOS 26.1 sürümü, arayüz kişiselleştirmesinin yanı sıra başka yenilikleri de beraberinde getiriyor. Bu sürümdeki diğer özellikler arasında alarmlar ve zamanlayıcılar için kaydırarak durdurma özelliği, yeni Apple Intelligence dilleri, yeniden tasarlanmış Apple TV uygulama simgesi ve Ayarlar uygulamasına yönelik değişiklikler yer alıyor.