iPhone’larda büyük sorun! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

iOS 26 kullanıcıları, yeni iPhone kurulumundan sonra can sıkıcı bir hatayla karşılaştı.

Cihazın ilk kurulumunda eSIM etkinleştirilmezse, iMessage otomatik olarak devreye girmiyor ve mesajlar gönderilemiyor. Kullanıcılar, gönderilen iletilerin “Teslim Edilmedi” uyarısı verdiğini, mesajların yeşil baloncuk içinde SMS veya RCS olarak gittiğini bildiriyor. Ayrıca iMessage’lar telefon numarası yerine e-posta adresi üzerinden iletiliyor.

APPLE’DAN ÇÖZÜM ADIMLARI

Apple, bu durumun iPhone’un ilk kurulum aşamasında eSIM aktivasyonu atlandığında ortaya çıktığını doğruladı ve hatanın çözümü için manuel işlem yapılması gerektiğini açıkladı.

Şirketin paylaştığı adımlar şöyle:

Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar sekmesine dokunun.

Mesajlar bölümüne gidin.

iMessage seçeneğini kapatın.

Birkaç saniye bekledikten sonra yeniden açın.

Etkinleştirme işleminin tamamlanmasını bekleyin.

Telefon numaranızın göründüğünü kontrol edin.

Yeni bir mesaj göndererek test edin.

Apple, bu adımların ardından iMessage'ın normal şekilde çalışması gerektiğini belirtiyor. Ancak sorun devam ederse kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatması veya ağ ayarlarını sıfırlaması öneriliyor.