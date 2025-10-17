Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone’larda büyük sorun! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

iOS 26'da yeni iPhone kurulumunda eSIM etkinleştirilmezse iMessage devreye girmediği ortaya çıktı. Apple mesajların "Teslim Edilmedi" hatası vermesine neden olan sorunu çözmek için manuel ayar adımlarını paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 11:29

iOS 26 kullanıcıları, yeni iPhone kurulumundan sonra can sıkıcı bir hatayla karşılaştı.

Cihazın ilk kurulumunda eSIM etkinleştirilmezse, otomatik olarak devreye girmiyor ve mesajlar gönderilemiyor. Kullanıcılar, gönderilen iletilerin “Teslim Edilmedi” uyarısı verdiğini, mesajların yeşil baloncuk içinde SMS veya RCS olarak gittiğini bildiriyor. Ayrıca iMessage’lar telefon numarası yerine e-posta adresi üzerinden iletiliyor.

iPhone’larda büyük sorun! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

APPLE’DAN ÇÖZÜM ADIMLARI

, bu durumun ’un ilk kurulum aşamasında eSIM aktivasyonu atlandığında ortaya çıktığını doğruladı ve hatanın çözümü için manuel işlem yapılması gerektiğini açıkladı.

iPhone’larda büyük sorun! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

Şirketin paylaştığı adımlar şöyle:

  • Ayarlar uygulamasını açın.
  • Uygulamalar sekmesine dokunun.
  • Mesajlar bölümüne gidin.
  • iMessage seçeneğini kapatın.
  • Birkaç saniye bekledikten sonra yeniden açın.
  • Etkinleştirme işleminin tamamlanmasını bekleyin.
  • Telefon numaranızın göründüğünü kontrol edin.
  • Yeni bir mesaj göndererek test edin.
iPhone’larda büyük sorun! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

Apple, bu adımların ardından iMessage'ın normal şekilde çalışması gerektiğini belirtiyor. Ancak sorun devam ederse kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatması veya ağ ayarlarını sıfırlaması öneriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir yıldız kara delik yuttu! Bilim dünyasını ters köşe eden gelişme
5G uyumlu telefonlar hangileri? 5G destekleyen Samsung, Xiaomi, iPhone telefonlar listesi
ETİKETLER
#apple
#iphone
#hata
#imessage
#Çözüm Zirvesi
#Ios 26
#Esim
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.