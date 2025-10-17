Tavan arasındaki miras: Çatlak vazoya biçilen değer dudak uçuklattı!

Batı Londra'nın Ealin şehrinde hayatını idame ettiren Amada, büyükbabasından kalanları bulmak için evin tavan arasını araştırırken çatlak bir vazo buldu. İlk başta sadece 100 sterlin yani yaklaşık 6 bin TL değer biçilen vazonun Ming Hanedanlığı'na ait nadir bir hazine olduğu tespit edildi.

7 KOLEKSİYONCU SAVAŞ VERDİ

Mavi-beyaz 25 cm'lik vazonun müzayedeciler tarafından Xuande dönemine (1426-1435) ait bir seramiğin daha sonraki bir taklidi olduğu düşünülüyordu. Ancak Çinli alıcılar bu fikre katılmayarak bunun 15. yüzyıldan kalma otantik bir eser olduğuna inandılar ve yedi koleksiyoncu onu satın almak için mücadele etti.

MİLYONLARCA LİRAYA SATILDI

Dailymail'in haberine göre, ismi açıklanmayan alıcı, üst ve alt kısmında ince çatlaklar ve çok sayıda çizik bulunan vazo için tahmin edilen fiyatın 1.300 katını ödedi. Çatlak vazo, 130.000 sterlin yani yaklaşık 7.350.000 TL'ye satıldı.

Amanda, vazonun dudak uçuklatan fiyata satılmasının ardından büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını söyledi:

"Tekliflerin giderek arttığını gördüğümüzde şaşkına döndük. Onu tavan arasından aşağı yukarı taşıyıp değerini bilmediğimiz zamanları düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor.''