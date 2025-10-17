Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Tavan arasındaki miras: Çatlak vazoya biçilen değer dudak uçuklattı!

İngiltere'nin Ealing şehrinde yaşayan Amanda, evinin tavan arasında bulduğu çatlak bir vazo ile köşeyi döndü. Sadece 100 sterlin yani yaklaşık 6 bin TL biçilen vazonun gerçek değeri dudak uçuklatan cinsten çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tavan arasındaki miras: Çatlak vazoya biçilen değer dudak uçuklattı!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 11:15

Batı Londra'nın Ealin şehrinde hayatını idame ettiren Amada, büyükbabasından kalanları bulmak için evin tavan arasını araştırırken çatlak bir vazo buldu. İlk başta sadece 100 sterlin yani yaklaşık 6 bin TL değer biçilen vazonun Ming Hanedanlığı'na ait nadir bir hazine olduğu tespit edildi.

Tavan arasındaki miras: Çatlak vazoya biçilen değer dudak uçuklattı!

7 KOLEKSİYONCU SAVAŞ VERDİ

Mavi-beyaz 25 cm'lik vazonun müzayedeciler tarafından Xuande dönemine (1426-1435) ait bir seramiğin daha sonraki bir taklidi olduğu düşünülüyordu. Ancak Çinli alıcılar bu fikre katılmayarak bunun 15. yüzyıldan kalma otantik bir eser olduğuna inandılar ve yedi koleksiyoncu onu satın almak için mücadele etti.

Tavan arasındaki miras: Çatlak vazoya biçilen değer dudak uçuklattı!

MİLYONLARCA LİRAYA SATILDI

Dailymail'in haberine göre, ismi açıklanmayan alıcı, üst ve alt kısmında ince çatlaklar ve çok sayıda çizik bulunan vazo için tahmin edilen fiyatın 1.300 katını ödedi. Çatlak vazo, 130.000 sterlin yani yaklaşık 7.350.000 TL'ye satıldı.

Tavan arasındaki miras: Çatlak vazoya biçilen değer dudak uçuklattı!

Amanda, vazonun dudak uçuklatan fiyata satılmasının ardından büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını söyledi:

"Tekliflerin giderek arttığını gördüğümüzde şaşkına döndük. Onu tavan arasından aşağı yukarı taşıyıp değerini bilmediğimiz zamanları düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor.''

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hem kendini hem tarla sahibini zengin etti! Bir yürüyüş sırasında milyonların sahibi oldu
Dünyanın en kötü kokulu çiçeği çalındı! 60 kiloluk Ceset Çiçeği yakında açacaktı
ETİKETLER
#müzayede
#Koleksiyon
#Çin Sanatı
#Ming Hanedanlığı
#Antik Eser
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.