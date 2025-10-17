Beşiktaş Gençlerbirliği maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Muhtemel ilk 11

Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maça kısa süre kala eksik, sakat ve cezalı oyuncular listesi belli oldu.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Siyah beyazlı ekipte Gökhan Sazdağı kart cezalısı nedeniyle yer alamazken, Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin sakatlığından dolayı forma giymemesi beklenmekte.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Siyah beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Felix Uduokhai ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kart gören isim yarın kart görmesi durumunda Kasımpaşa maçında cezalı konuma düşecek.

BJK GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Siyah-beyazlı futbol takımı, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı. İki takımın mücadelesi yarın Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve 17.00'de başlayacak.