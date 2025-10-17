Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

RePie Portföy yatırım fonlarında 4 kat kadar büyüdü

Faizlerin gerilemesiyle birlikte yatırım fonlarına olan ilginin arttığı bu süreçteki yükseliş dalgasını yakalayanlardan biri de RePie Portföy oldu. Sene başından bu yana menkul kıymet yatırım portföy büyüklüğünü 290 milyon dolara çıkardıklarını belirten RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, “Altın ve döviz bazlı fonlarımız dalgalı dönemlerde portföy dayanıklılığını artıran tamamlayıcı unsurlar oldu" değerlendirmesinde bulundu.

RePie Portföy yatırım fonlarında 4 kat kadar büyüdü
Haber Merkezi
17.10.2025
17.10.2025
ABD merkez bankasının faiz indirimine gitmesi ve yurt içinde de merkez bankasının faiz indirim sürecini başlatmasına paralel yatırımcı tercihlerinde değerli maden ve Eurobond fonlarına ilgi arttı.

Hızla ar­tan bu ilgi çerçevesinde RePie Portföy de menkul kıymet yatırım fonların­da vites büyüttüğünü duyurdu. Toplam portföy büyüklüğü 2,5 milyar dolar olan şirket, menkul kıymet portföyü­nü sene başından bu yana yak­laşık 4 kat artışla 85 milyon do­lardan 290 milyon dolara çıkar­dı. Konuyla ilgili konuşan RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Da­yıoğlu “2026’da toplam portfö­yümüzü 3,5 milyar doların üze­rine çıkarırken, farklı piyasa di­namiklerine göre yönettiğimiz menkul kıymet yatırım fonların­da 700 milyon dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

RePie Portföy, yıl başında genel müdürlük koltuğuna oturan Altuğ Dayıoğlu liderliğinde, dalgalı pazarda yatırımcı ilgisinin arttığı menkul kıymet yatırım fonlarında atağa geçti. Toplam portföy büyüklüğü 2,5 milyar dolara ulaşan şirket, menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğünü yılbaşından bu yana 3 buçuk katına çıkardı.

RePie Portföy yatırım fonlarında 4 kat kadar büyüdü

“Yatırımcımızın ihtiyacını, farklı varlık sınıflarına dengeli dağılımla ve disiplinli risk yönetimiyle karşılıyoruz” açıklamasını yapan RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, “Menkul kıymet yatırım fonlarında yakaladığımız ivme, bu yaklaşımın doğal sonucu. 2025 yılını menkul kıymet yatırım fonlarında yaklaşık 360 milyon dolar seviyesinde tamamlayıp 2026’da ise bu alanda 700 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Değişken ve serbest fonlarımız performansıyla portföyümüzün lokomotifi olmaya devam edecek. RTP kodlu 1. Serbest Fonumuzun son bir yılda yaklaşık yüzde 100 getiri sağlaması ve RIK kodlu değişken fonumuzun ise yüzde 70’e varan getirisi, stratejimizin somut yansıması. Altın ve bazlı fonlarımız da dalgalı dönemlerde portföy dayanıklılığını artıran tamamlayıcı unsurlar oldu. Altındaki rekor rallisiyle birlikte altın fonumuzun son 1 yıllık getirisi yüzde 92’nin üzerine çıktı” dedi.

RePie Portföy yatırım fonlarında 4 kat kadar büyüdü

HEDEF 3,5 MİLYAR DOLAR PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ

Geleceğin unicorn’larına ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla yatırım yapmaya imkân tanıyan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarında (GSYF ve GYF) büyüklük bugün 515 milyar lirayı aştı. GSYF ve GYF’lerin dahil olduğu alternatif yatırım fonu sektörünün öncüsü RePie Portföy, yüzde 15 payla bu kategoride lider konumda yer alıyor.

2026’da GSYF ve GYF toplam Pazar büyüklüğünün 700 milyar liraya ulaşacağını öngördüklerini söyleyen Dayıoğlu, “2026 için hedefimiz, yönetilen varlık büyüklüğümüzü 3,5 milyar dolara çıkarmak. Bunun 1,35 milyar dolarını GSYF’ler oluşturacak. Orta vadede, yani 2028’e kadar ise 5 milyar dolarlık yönetilen varlık büyüklüğüne ulaşmayı planlıyoruz” dedi. RePie Portföy Genel Müdürü Dayıoğlu şunları söyledi: “Üç ana sektörümüzü enerji, dijital yatırım platformları ve konaklama olarak koruyoruz. Bununla birlikte, özellikle yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerine ayrı önem veriyoruz. Makine öğrenmesi ile desteklenen otomasyon çözümlerinin, üretimden perakendeye kadar birçok sektörü dönüştüreceğine inanıyoruz. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde bu alanlarda da yatırım stratejimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

RePie Portföy yatırım fonlarında 4 kat kadar büyüdü

'DOLAR BAZINDA 4 KAT GETİRİLİ ÇIKIŞ SAĞLADIK'

RePie Portföy’ün şimdiye kadar 100’den fazla şirkete yatırım yaptığını açıklayan Dayıoğlu, son bir yıl içinde yaptıkları stratejik çıkışlarla yatırımcılarına önemli getiri sunduklarını kaydetti. Dayıoğlu, “Bu yıl Türkî cumhuriyetler odağında fintek çözümleri geliştiren Turan ve turizm ve konaklama alanında faaliyet gösteren TatildeKirala’dan tam çıkış yaptık. 2021 yılında yatırımını yaptığımız HST Tarım’dan dolar bazında yaklaşık 4 kat getiri ile çıkış sağladık” dedi.

“2026’da sınırlı sayıda ama etkisi yüksek çıkış fırsatlarını yakından takip ediyoruz” diyen Dayıoğlu “Yol haritamız, şirketlerin ölçek, kârlılık ve pazar erişimi gibi metriklerde hedef seviyeye gelmesiyle uygun likidite mekanizmasını devreye almak üzerine kurulu. Bu kapsamda, yeni nesil geri dönüşüm şirketi ARF Bio’nun halka arzı için SPK onayının gelmesini beklerken, diğer yatırımlarımızda da her şirket için değer maksimizasyonu sağlayacak en doğru çözümü uyguluyoruz” açıklamasını yaptı.

RePie Portföy’ün 2025 yılı yatırımları arasında, altın başta olmak üzere kıymetli madenler alanında dijital varlık geliştiricisi Goldtag ve geçtiğimiz günlerde fon yatırımında Türkiye’de ilk kez olarak yapay zeka temelli yatırım danışmanlığı hizmetini tanıtan Fonmap öne çıktı.

RePie Portföy yatırım fonlarında 4 kat kadar büyüdü

2025’TE 8 PROJE

Eylül sonu itibarıyla portföyündeki 38 GYF ile binden fazla gayrimenkulü yatırımcılarla buluşturan RePie Portföy, 2025 yılında 8 yeni Proje GYF ile öne çıktı.

Dayıoğlu, “Proje GYF’ler, konuta olan erişimi artıracak finansmanın sağlanmasında kritik bir rol oynuyor. Bu sene ihraç ettiğimiz fonlar arasında yer alan Göktürk Proje GYF bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Fonumuzun odağındaki bölgedeki konut projelerinde metrekare satış bedellerinin, İstanbul ortalamasının oldukça üzerinde seyretmesi, yatırımcı açısından hem kısa vadede yüksek likidite hem de uzun vadede güçlü bir değer artışı potansiyeli anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

#Döviz
#yatırım fonları
#Menkul Kıymetler
#Repie Portföy
#Gayrimenkul Yatırım Fonları
#Girişim Sermayesi Fonları
#Yatırım Stratejisi
#Ekonomi
