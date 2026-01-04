Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

ABD'nin 3 Ocak resitali tesadüf mü? Tarih 36 yıl sonra tekerrür etti

ABD, 3 Ocak 2026'da Venezuela'ya askeri müdahalede bulundu. Operasyonda Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi yakalandı. ABD'nin 1989'da Panama'yı işgal ederek eski lider Manuel Noriega'yı yakalamasıyla aynı tarihte yakalandı.

ABD'nin 3 Ocak resitali tesadüf mü? Tarih 36 yıl sonra tekerrür etti
Haber Merkezi
04.01.2026
04.01.2026
ABD, 3 Ocak 2026 tarihinde Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya askeri müdahalede bulundu. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi yakalandı.

Trump’ın talimatıyla düzenlenen operasyon, gerçekleştiği tarih itibarıyla dikkat çekici bir tesadüfü de beraberinde getiriyor.

Bugünden tam 36 yıl önce ABD, bir başka Güney Amerika ülkesine yönelik bir operasyon gerçekleştirmiş ve Panama Amerikan güçleri tarafından işgal edilmişti.

Bir dönem ABD’nin müttefiki ve CIA için muhbirlik yapan Panama lideri Manuel Noriega’nın, 1980’li yıllarda Washington’la ilişkileri giderek bozulmuş ve ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanmıştı.

Noriega’nın 1989’da Panama’daki seçimleri geçersiz ilan etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler tamamen kopmuştu.

ABD'nin 3 Ocak resitali tesadüf mü? Tarih 36 yıl sonra tekerrür etti

20 YIL HAPİS YATMIŞTI

Dönemin ABD Başkanı George H.W Bush'un emriyle başlatılan Panama İşgali sırasında Noriega önce Vatikan Büyükelçiliği'nde saklanmış, 3 Ocak 1990 tarihinde de ABD'li yetkililere teslim olmuştu.

Yakalandıktan sonra ABD'nin Miami şehrinde yargılanan ve hüküm giyen Noriega yaklaşık 20 yıl hapiste kalmış, ardından Fransa'da da kara para aklama suçundan yargılanması için Fransa'ya gönderilmişti.

2010 yılında Fransa'dan da Panama'ya iade edilen Noriega bir kez daha yargılanmış ve yine hapse atılmıştı. Sağlığı gittikçe kötüleşen Noriega 2017'de öldü.

ABD'nin 3 Ocak resitali tesadüf mü? Tarih 36 yıl sonra tekerrür etti
#Dünya
