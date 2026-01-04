Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Eksi 30 derece şaşırtan olay! Her yer buz tuttu, bir tek burası donmadı

Sivas’ta Sibirya soğukları yaşanırken, suya göllerden nehirlere, çeşmelerden şelalelere ne varsa dondu. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye ulaştığı ilde bir tek Gökpınar gölü donmadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.01.2026
10:22
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
10:22

Yurdun büyük kesimini etkisi altına alan soğuk hava Sivas’ta yoğun şekilde hissediliyor. Termometreler eksi 30’ları gösterirken, şehir adeta buz tuttu.

Eksi 30 derece şaşırtan olay! Her yer buz tuttu, bir tek burası donmadı

Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte her yer buz tutarken, Gürün ilçesindeki Gökpınar gölü her zamanki gibi mavi rengi ve berrak suları ile görenleri büyülüyor. Turkuaz renginden dolayı ‘bozkırın nazar boncuğu' olarak bilinen göl donmanın aksine adeta kaynıyor görüntüsü veriyor.

Eksi 30 derece şaşırtan olay! Her yer buz tuttu, bir tek burası donmadı

Zemininden kaynayan 17 derece sıcaklıktaki selenyumlu suyla oluşan göl dünyanın en berrak gölleri arasında yer alıyor. Yaz ve kış aylarında su sıcaklığı değişmeyen göl içeriğindeki selenyum ve değişmeyen su sıcaklığı sayesinde hiç donmuyor. 17 derecedeki göl suyu yüzeye çıktıktan sonra sıfırın altında 30 dereceyi bulan soğuk havayla buluşunca adeta kaynarmışçasına buhar oluşturuyor. Gölün yüzeyinde süzülen su buharı ise izleyenleri adeta büyülüyor.

Eksi 30 derece şaşırtan olay! Her yer buz tuttu, bir tek burası donmadı
#Yaşam
