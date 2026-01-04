Eksi 30 derece şaşırtan olay! Her yer buz tuttu, bir tek burası donmadı

Yurdun büyük kesimini etkisi altına alan soğuk hava Sivas’ta yoğun şekilde hissediliyor. Termometreler eksi 30’ları gösterirken, şehir adeta buz tuttu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte her yer buz tutarken, Gürün ilçesindeki Gökpınar gölü her zamanki gibi mavi rengi ve berrak suları ile görenleri büyülüyor. Turkuaz renginden dolayı ‘bozkırın nazar boncuğu' olarak bilinen göl donmanın aksine adeta kaynıyor görüntüsü veriyor.

Zemininden kaynayan 17 derece sıcaklıktaki selenyumlu suyla oluşan göl dünyanın en berrak gölleri arasında yer alıyor. Yaz ve kış aylarında su sıcaklığı değişmeyen göl içeriğindeki selenyum ve değişmeyen su sıcaklığı sayesinde hiç donmuyor. 17 derecedeki göl suyu yüzeye çıktıktan sonra sıfırın altında 30 dereceyi bulan soğuk havayla buluşunca adeta kaynarmışçasına buhar oluşturuyor. Gölün yüzeyinde süzülen su buharı ise izleyenleri adeta büyülüyor.