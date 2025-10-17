Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Dehşete düşüren olay! Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti

Mersin'de 59 yaşındaki Yasin Ataş, park ettiği aracından inip, arabayla ekmek almaya gelen 13 yaşındaki çocuğu öldürüp, yanındaki 20 yaşındaki kuzenine ateş etti. Saldırının ardından Ataş kendi aracını ateşe verip intihar etti.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
10:44
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
10:55

merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi’nin meydanında meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Yasin Ataş, otomobilini park edip elinde av tüfeğiyle sokağa çıktı.

Dehşete düşüren olay! Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti

Bu sırada Ataş, 33 BBZ 280 plakalı araçla ekmek almaya meydana gelen kuzenler 13 yaşındaki Emir Ali ile 20 yaşındaki Mustafa Aktaş'a araçlarındayken ateş açtı.

Dehşete düşüren olay! Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti

KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Otomobilini de yakan Ataş, son olarak aynı silahla kendini vurdu. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Ataş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Dehşete düşüren olay! Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti

Yaralanan Aktaş ise ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.

Dehşete düşüren olay! Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti
