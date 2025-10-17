Dehşete düşüren olay! Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti

Tarsus merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi’nin meydanında meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Yasin Ataş, otomobilini park edip elinde av tüfeğiyle sokağa çıktı.

Bu sırada Ataş, 33 BBZ 280 plakalı araçla ekmek almaya meydana gelen kuzenler 13 yaşındaki Emir Ali ile 20 yaşındaki Mustafa Aktaş'a araçlarındayken ateş açtı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Otomobilini de yakan Ataş, son olarak aynı silahla kendini vurdu. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Ataş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Aktaş ise ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.