Galatasaray'a sürpriz orta saha! İkinci Napoli seferi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Devre arası transfer çalışmalarını şimdiden başlayan Cimbom sadece Hakan Çalhanoğlu değil, Napoli’nin yıldızı Zambo Anguissa’yı da gündemine aldı.
Yaz döneminde Napoli’den Victor Osimhen’i 75 milyon Euro bedelle kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de aynı takımdan Zambo Anguissa’yı istiyor.
29 yaşındaki Kamerunlu yıldız hem defansif hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro civarında.
Son haftalarda Torreira, Lemina ve İlkay üçlüsünü merkezde kullanan Okan Buruk, rotasyonda yer alan Sara’ya ek olarak fizik gücü yüksek bir ismi daha kadroya dahil etmek istiyor. Hem Hakan Çalhanoğlu hem de Zambo Anguissa için önümüzdeki dönemde girişimlerin yoğunlaşması bekleniyor.
Napoli formasıyla 4 sezonda 161 maça çıkan Anguissa, bu süreçte 13 gol atarken 20 asistlik katkı sağladı.