Galatasaray'a sürpriz orta saha! İkinci Napoli seferi

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Devre arası transfer çalışmalarını şimdiden başlayan Cimbom sadece Hakan Çalhanoğlu değil, Napoli’nin yıldızı Zambo Anguissa’yı da gündemine aldı.

NAPOLİ'DEN BİR YILDIZ DAHA

Yaz döneminde Napoli’den Victor Osimhen’i 75 milyon Euro bedelle kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de aynı takımdan Zambo Anguissa’yı istiyor.

29 yaşındaki Kamerunlu yıldız hem defansif hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro civarında.

Son haftalarda Torreira, Lemina ve İlkay üçlüsünü merkezde kullanan Okan Buruk, rotasyonda yer alan Sara’ya ek olarak fizik gücü yüksek bir ismi daha kadroya dahil etmek istiyor. Hem Hakan Çalhanoğlu hem de Zambo Anguissa için önümüzdeki dönemde girişimlerin yoğunlaşması bekleniyor.

ANGUISSA’NIN PERFORMANSI

Napoli formasıyla 4 sezonda 161 maça çıkan Anguissa, bu süreçte 13 gol atarken 20 asistlik katkı sağladı.