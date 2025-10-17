Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Galatasaray'a sürpriz orta saha! İkinci Napoli seferi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak için güçlü kadro iddialarını sürdürüyor. Devre arası transfer dönemi ve sezon sonunda kadronun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Cimbom Osimhen'i aldığı Napoli'den bir yıldızın daha peşine düştü.

Galatasaray'a sürpriz orta saha! İkinci Napoli seferi
MYNET
17.10.2025
17.10.2025
’nde mücadele eden kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Devre arası transfer çalışmalarını şimdiden başlayan Cimbom sadece Hakan Çalhanoğlu değil, ’nin yıldızı Zambo Anguissa’yı da gündemine aldı.

Galatasaray'a sürpriz orta saha! İkinci Napoli seferi

NAPOLİ'DEN BİR YILDIZ DAHA

Yaz döneminde Napoli’den Victor Osimhen’i 75 milyon Euro bedelle kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de aynı takımdan Zambo Anguissa’yı istiyor.

29 yaşındaki Kamerunlu yıldız hem defansif hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro civarında.

Galatasaray'a sürpriz orta saha! İkinci Napoli seferi

Son haftalarda Torreira, Lemina ve İlkay üçlüsünü merkezde kullanan Okan Buruk, rotasyonda yer alan Sara’ya ek olarak fizik gücü yüksek bir ismi daha kadroya dahil etmek istiyor. Hem Hakan Çalhanoğlu hem de Zambo Anguissa için önümüzdeki dönemde girişimlerin yoğunlaşması bekleniyor.

Galatasaray'a sürpriz orta saha! İkinci Napoli seferi

ANGUISSA’NIN PERFORMANSI

Napoli formasıyla 4 sezonda 161 maça çıkan Anguissa, bu süreçte 13 gol atarken 20 asistlik katkı sağladı.

