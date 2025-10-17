Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak iddiası! Yeni takımını duyurdular

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi için bomba transfer iddiası ortaya atıldı. Meksika basını İcardi ile ilgilenen takımı duyurdu. İşte transfer detaylar...

Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak iddiası! Yeni takımını duyurdular
Haber Merkezi
17.10.2025
17.10.2025
’da sözleşmesi bitecek olan ve kadroda düşünülmeyen oyuncuların gitmesi gündemde. Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan bu sene geri dönmüştü. Arjantinli yıldız sözleşmesinin son senesine girdi.

Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak iddiası! Yeni takımını duyurdular

ICARDİ ABD YOLCUSU

Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini korurken Meksika basınından dikkat çeken iddia gündeme geldi. UNANIMO Deportes'in haberine göre Meksika Ligi ekiplerinden Club America, Mauro Icardi'yi etmek istiyor. Meksika basını haberin devamında iddiaları Türk gazetecilere dayandırdı.

Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak iddiası! Yeni takımını duyurdular

''TEK ENGEL MAAŞ''

Haberde, ‘’32 yaşındaki Icardi'nin Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.’’ ifadeleri yer alırken transferde en büyük engelin maaş olabileceği belirtiliyor.

Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak iddiası! Yeni takımını duyurdular

Yıldız oyuncunun maaşı için ‘’161 milyon Meksika pesosundan fazla’’ denildi. Club America’nın Icardi üzerinde projesi olduğu başka yıldız isimlere de transfer teklifi yapılacağı öne sürüldü.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#sözleşme
#Mauro Icardi
#Club America
#Meksika Ligi
#Spor
