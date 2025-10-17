Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak iddiası! Yeni takımını duyurdular

Galatasaray’da sözleşmesi bitecek olan ve kadroda düşünülmeyen oyuncuların gitmesi gündemde. Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mauro Icardi bu sene geri dönmüştü. Arjantinli yıldız sözleşmesinin son senesine girdi.

ICARDİ ABD YOLCUSU

Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini korurken Meksika basınından dikkat çeken iddia gündeme geldi. UNANIMO Deportes'in haberine göre Meksika Ligi ekiplerinden Club America, Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor. Meksika basını haberin devamında iddiaları Türk gazetecilere dayandırdı.

''TEK ENGEL MAAŞ''

Haberde, ‘’32 yaşındaki Icardi'nin Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.’’ ifadeleri yer alırken transferde en büyük engelin maaş olabileceği belirtiliyor.

Yıldız oyuncunun maaşı için ‘’161 milyon Meksika pesosundan fazla’’ denildi. Club America’nın Icardi üzerinde projesi olduğu başka yıldız isimlere de transfer teklifi yapılacağı öne sürüldü.