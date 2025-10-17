Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Devrilen ağacın altında kalan İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

İki ay önce şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan Duy Beni oyuncusu İbrahim Yıldız'dan sevindirici haber geldi. Komada olan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Habertürk
17.10.2025
09:59
17.10.2025
10:04

17 Ağustos'ta yola sürüklenen bir tabureyi yakalamak isterken şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılmıştı. İki aydır yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız hayati tehlikeyi atlattı.

İKİ AYDIR YOĞUN BAKIMDA OLAN OYUNCU İBRAHİM YILDIZ'DAN SEVİNDİREN HABER

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki aydır komada olan İbrahim Yıldız'dan sevindiren haber geldi. Komadan çıkan Yıldız, hayati tehlikeyi atlattı. Tedavisine bir süre daha devam edilecek olan İbrahim Yıldız'ın geçireceği bir dizi ameliyattan sonra taburcu edileceği öğrenildi.

İBRAHİM YILDIZ'IN OYUNCU ARKADAŞLARI VEFASIZLIKLA ELEŞTİRİLMİŞTİ! ABLASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İbrahim Yıldız'ın ablası, gelen eleştirilerin ardından "İbrahim çok şanslı bir çocuk çok seveni çok dua edeni var milyonları buldu. arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor herşey buralara yansıtılmaz bir reklam malzemesi değil hepsi vefalı hatta çok vefalı çocuklar bize birer İbrahim oldular, bize güzel dileklerde bulunurken yazılarınızda onlar adına dikkat etmenizi rica ediyoruz. İbrahim’in durumu için ayrıntılı birşey yazmak istemiyoruz yoğun bakımda ve duaya ihtiyacı var. İnanan insan için birgün çok güzel şeyler olacağını sabır ve dua ile istemek yeterli. Herkesten Allah razı olsun. Birgün İbrahim’in buradan bize ben geldim dediğini dileyerek enerjilerimizi dualarımızı gönderelim, ne dilersek o olur" sözleriyle İbrahim Yıldız'ın arkadaşlarının çok vefalı olduğunu belirtti.

Sıkça Sorulan Sorular

İBRAHİM YILDIZ KAÇ YAŞINDA?
26 Mayıs 1998 doğumlu olan İbrahim Yıldız, “Duy Beni”, “Bir Zamanlar Kıbrıs”, “Kuzey Yıldızı” ve “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” gibi yapımlarda rol alarak geniş kitlelerce bilinir hale gelmiştir
ETİKETLER
#trafik kazası
#yoğun bakım
#oyuncu
#Hayati Tehlike
#Taburcu
#İbrahim Yıldız
#Magazin
