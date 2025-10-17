Beşiktaş'ın yıldızı Vaclav Cerny dünya yıldızlarını geride bıraktı

Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny milli takım performansıyla adından söz ettiriyor. Vaclav Cerny önemli bir başarıya imza attı. Futbolcu, performansıyla dünya yıldızlarını geride bıraktı.

CERNY DÜNYA YILDIZLARINI ADETA GERİDE BIRAKTI

Takvim'in derlediği habere göre; 27 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde en çok gol fırsatı oluşturan oyuncular arasında 4. sırada yer aldı. Yıldız futbolcu takımı adına 21 kez gol fırsatı ortaya çıkardı.

Cerny bu başarısıyla Kevin de Bruyne, Memphis Depay, Ivan Perisic, Manor Solomon ve Michael Olise gibi isimleri geride bıraktı. Listenin ilk sırasında ise yarattığı 25 gol fırsatı ile Arsenal'in Norveçli futbolcusu Martin Odegaard yer aldı. Cerny Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.