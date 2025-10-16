Cenk Tosun Beşiktaş'a mı dönüyor? Kadro dışı olayı sonrası bomba iddia

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı kalma olayının yankıları sürüyor. İki futbolcunun ara transfer döneminde yeni kulüp bakacağı öne sürülmüştü.

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ'A MI GELECEK?

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcunun yeniden Beşiktaş'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Ancak milli futbolcunun siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer almadığı öğrenildi.

2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, ezeli rakip Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ İDDİASI

Ayrıca Beşiktaş için İrfan Can Kahveci de anılıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder’i istemesi sonrası İrfan Can Kahveci’nin de alternatif olabileceği konuşuluyor.