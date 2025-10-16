Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cenk Tosun Beşiktaş'a mı dönüyor? Kadro dışı olayı sonrası bomba iddia

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun'un eski takımı Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi. Ayrıca kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin de Beşiktaş ile ismi anılıyor. İşte detaylar...

’de ve ’un kadro dışı kalma olayının yankıları sürüyor. İki futbolcunun ara transfer döneminde yeni kulüp bakacağı öne sürülmüştü.

Cenk Tosun Beşiktaş'a mı dönüyor? Kadro dışı olayı sonrası bomba iddia

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ'A MI GELECEK?

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcunun yeniden 'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Ancak milli futbolcunun siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer almadığı öğrenildi.

Cenk Tosun Beşiktaş'a mı dönüyor? Kadro dışı olayı sonrası bomba iddia

2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, ezeli rakip Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ İDDİASI

Ayrıca Beşiktaş için İrfan Can Kahveci de anılıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder’i istemesi sonrası İrfan Can Kahveci’nin de alternatif olabileceği konuşuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş kadro dışı mı bırakıldı, neden? Fenerbahçe'de yeni karar
Anderson Talisca kararı! Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#cenk tosun
#irfan can kahveci
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Spor
