Anderson Talisca kararı! Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi

Fenerbahçe’de gözler düşük performansıyla dikkat çeken Anderson Talisca’ya çevrildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun gelişiyle yıldız oyuncunun performansı merak ediliyordu. Ancak ilerleyen maçlarda Marco Asensio üzerinde bir oyun kurgusu olacağı öne sürülüyor.

FENERBAHÇE’DE TALISCA KARARI

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında gelen ve bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi olan Talisca ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

KASIMPAŞA KARŞISINDA SIFIR ÇEKTİ

Göztepe ve Corendon Alanya maçında penaltı kaçıran Brezilyalı yıldız, forvette başladığı Kasımpaşa karşılaşmasında ise sıfır çekti. 59 dakika boyunca varlık gösteremeyen Talisca; şut, kilit pas ve ikili mücadelede etkisiz kaldı.

15 kez topla buluşan oyuncu, bunların 5'ini kaptırdı ve hiç faul alamadı. Sabah'ta yer alan habere göre Talisca, devre arasında teklif gelirse gönderilecek. Sambacı'ya sezon sonuna kadar kalması durumunda yeni sözleşme verilmeyecek.