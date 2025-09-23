Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Anderson Talisca kararı! Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Anderson Talisca'nın performansı konuşuluyor. Bu sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Talisca ile ilgili karar veriliyor. İşte detaylar....

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 13:55

’de gözler düşük performansıyla dikkat çeken ’ya çevrildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun gelişiyle yıldız oyuncunun performansı merak ediliyordu. Ancak ilerleyen maçlarda Marco Asensio üzerinde bir oyun kurgusu olacağı öne sürülüyor.

Anderson Talisca kararı! Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi

FENERBAHÇE’DE TALISCA KARARI

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında gelen ve bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi olan Talisca ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

Anderson Talisca kararı! Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi

KASIMPAŞA KARŞISINDA SIFIR ÇEKTİ

Göztepe ve Corendon Alanya maçında penaltı kaçıran Brezilyalı yıldız, forvette başladığı Kasımpaşa karşılaşmasında ise sıfır çekti. 59 dakika boyunca varlık gösteremeyen Talisca; şut, kilit pas ve ikili mücadelede etkisiz kaldı.

Anderson Talisca kararı! Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi

15 kez topla buluşan oyuncu, bunların 5'ini kaptırdı ve hiç faul alamadı. Sabah'ta yer alan habere göre Talisca, devre arasında teklif gelirse gönderilecek. Sambacı'ya sezon sonuna kadar kalması durumunda yeni sözleşme verilmeyecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin transfer sürprizi: Marcus Rashford ve Barcelona çıkmazı!
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe için çarpıcı sözler!
ETİKETLER
#transfer
#performans
#anderson Talisca
#Fenerbahçe
#İşte Belki De Ayrılık
#Domenico Tedesco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.