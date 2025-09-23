Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin transfer sürprizi: Marcus Rashford ve Barcelona çıkmazı!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan ve Barcelona'ya kiralık olarak giden Marcus Rashford için sürpriz saatler yaşanıyor. Halihazırda Barcelona'daki sisteme uymakta zorluk çeken Marcus Rashford, ara transfer dönemi için yeniden Fenerbahçe'nin listesinde yer almaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 00:43
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 00:43

'nin uzun zamandır gündeminde olan ama Manchester United tarafından 'ya kiralanan Marcus Rashford, İspanyol devinde büyük bir ikileme sebep oldu. Esasen ise Marcus Rashford; performansıyla Barcelonalı futbolseverleri mest ederken, diğer tarafta ise disiplin sorunları nedeniyle 'ten geçer not alamıyor.

Fenerbahçe'nin transfer sürprizi: Marcus Rashford ve Barcelona çıkmazı!

FENERBAHÇE'DE MARCUS RASHFORD TRANSFERİ İÇİN BARCELONA ÇIKMAZI!

Halihazırda antrenmanlara geç kalan ve takımdaki sisteme de ayak uydurmakta zorlanan Marcus Rashford, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick tarafından adeta kara listeye alındı. Zira yıldız futbolcu, disiplin sorunlarına ek olarak pas organizasyonlarına da katılmak istemiyor ve bireysel bir oyun tarzı benimsiyor! En nihayetinde bu tavırlar da kulübün kadim kültürü için büyük bir tezat oluştururken, Marcus Rashford ise şu ana kadar yüksek performansıyla dengede kalmaya çalışıyor. Esasen ise 27 yaşındaki İngiliz kanat, takıma katkı veremediği bir dönem yaşaması durumunda direkt olarak kulüpten gönderilecek ve Fenerbahçe başta olmak üzere Marcus Rashford ile ilgilenen takımlar için yeniden süreci başlayacak.

Fenerbahçe'nin transfer sürprizi: Marcus Rashford ve Barcelona çıkmazı!

MARCUS RASHFORD VE BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona'ya kiralık olarak geldiğinden bu yana İspanyol deviyle 6 maça çıkan Marcus Rashford, bu dönemde 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'nin transfer sürprizi: Marcus Rashford ve Barcelona çıkmazı!

Sıkça Sorulan Sorular

MARCUS RASHFORD'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yıldız hücumcunun güncel piyasa değeri, 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig devinde Jürgen Klopp sürprizi: Ayrılık zamansız geliyor!
Sergen Yalçın'a İngiliz eldiven: Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı!
ETİKETLER
#barcelona
#barcelona
#transfer
#hansi flick
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Marcus Rashford
#Marcus Rashford
#Disiplin Sorunları
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.