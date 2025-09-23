Fenerbahçe'nin transfer sürprizi: Marcus Rashford ve Barcelona çıkmazı!

Fenerbahçe'nin uzun zamandır gündeminde olan ama Manchester United tarafından Barcelona'ya kiralanan Marcus Rashford, İspanyol devinde büyük bir ikileme sebep oldu. Esasen ise Marcus Rashford; performansıyla Barcelonalı futbolseverleri mest ederken, diğer tarafta ise disiplin sorunları nedeniyle Hansi Flick'ten geçer not alamıyor.

FENERBAHÇE'DE MARCUS RASHFORD TRANSFERİ İÇİN BARCELONA ÇIKMAZI!

Halihazırda antrenmanlara geç kalan ve takımdaki sisteme de ayak uydurmakta zorlanan Marcus Rashford, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick tarafından adeta kara listeye alındı. Zira yıldız futbolcu, disiplin sorunlarına ek olarak pas organizasyonlarına da katılmak istemiyor ve bireysel bir oyun tarzı benimsiyor! En nihayetinde bu tavırlar da kulübün kadim kültürü için büyük bir tezat oluştururken, Marcus Rashford ise şu ana kadar yüksek performansıyla dengede kalmaya çalışıyor. Esasen ise 27 yaşındaki İngiliz kanat, takıma katkı veremediği bir dönem yaşaması durumunda direkt olarak kulüpten gönderilecek ve Fenerbahçe başta olmak üzere Marcus Rashford ile ilgilenen takımlar için yeniden transfer süreci başlayacak.

MARCUS RASHFORD VE BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona'ya kiralık olarak geldiğinden bu yana İspanyol deviyle 6 maça çıkan Marcus Rashford, bu dönemde 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.