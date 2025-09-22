Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'a İngiliz eldiven: Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta, sürpriz bir transfer süreci planlandı. Esasen ise Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın da onayıyla birlikte kaleci transfer etmeye karar verdi ve Manchester Cityli James Trafford için hazırlıklara başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sergen Yalçın'a İngiliz eldiven: Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 21:59

'ta 'dan kritik bir raporu geldi. Beşiktaş için uzun vadeli planlar yapan Sergen Yalçın, an itibarıyla yönetime isteğinde bulundu ve çalışmalar hız kazandı.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'INDA JAMES TRAFFORD TRANSFERİ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönlendirmesiyle birlikte James Trafford ismi listeye eklendi! Halihazırda geçen yaz 'ye transfer olan ama Gianluigi Donnarumma takviyesiyle birlikte ikinci planda kalan James Trafford, kiralık olarak gündeme alındı. Son olarak ise Beşiktaş'ın, ara transferde James Trafford için kiralık anlaşması ve gelecek yaz döneminde de kalıcı bir transfer hamlesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın'a İngiliz eldiven: Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN MERT GÜNOK VE ERSİN DESTANOĞLU KRİTİĞİ

Beşiktaş için kaleci transferine öncelik veren Sergen Yalçın'ın, akabindeki süreçte ise Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ikilisinden en az biriyle yolları ayıracağı düşünülüyor.

Sergen Yalçın'a İngiliz eldiven: Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı!

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ JAMES TRAFFORD VE MANCHESTER CITY TRANSFERİ

Burnley'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki İngiliz eldiven, geçtiğimiz yaz döneminde Manchester City tarafından 31.2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

Sergen Yalçın'a İngiliz eldiven: Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı!

ETİKETLER
#manchester city
#manchester city
#transfer
#beşiktaş
#beşiktaş
#kaleci
#sergen yalçın
#sergen yalçın
#Transfer Haberleri
#James Trafford
#James Trafford
#Spor
