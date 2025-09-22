Sergen Yalçın'a İngiliz eldiven: Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kritik bir transfer raporu geldi. Beşiktaş için uzun vadeli planlar yapan Sergen Yalçın, an itibarıyla yönetime kaleci isteğinde bulundu ve çalışmalar hız kazandı.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'INDA JAMES TRAFFORD TRANSFERİ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönlendirmesiyle birlikte James Trafford ismi listeye eklendi! Halihazırda geçen yaz Manchester City'ye transfer olan ama Gianluigi Donnarumma takviyesiyle birlikte ikinci planda kalan James Trafford, kiralık olarak gündeme alındı. Son olarak ise Beşiktaş'ın, ara transferde James Trafford için kiralık anlaşması ve gelecek yaz döneminde de kalıcı bir transfer hamlesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN MERT GÜNOK VE ERSİN DESTANOĞLU KRİTİĞİ

Beşiktaş için kaleci transferine öncelik veren Sergen Yalçın'ın, akabindeki süreçte ise Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ikilisinden en az biriyle yolları ayıracağı düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ JAMES TRAFFORD VE MANCHESTER CITY TRANSFERİ

Burnley'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki İngiliz eldiven, geçtiğimiz yaz döneminde Manchester City tarafından 31.2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.