Abdullah Avcı için resmi açıklama: Görüşmeler başladı!

Abdullah Avcı ile uzun zamandır çalışan Önder Karaveli, Al Ahli ile görüşmelerin başladığını duyurdu. Esasen ise Önder Karaveli, tüm detayları paylaştı ve sürecin ilerlediğini aktardı.

ABDULLAH AVCI İÇİN AL AHLI KRİTİĞİ

Al Ahli'nin teklifini anlatan Karaveli, "Al Ahli ilgisi doğru. Evet teklif geldi. Al Ahli sportif direktörü, Abdullah hoca ile yaklaşık bir hafta önce görüştü. Al Ahli'de önemli adaylardan birisiyiz. Ayrıca Mahmoud Trezeguet de orada ve bu bizim için önemli bir artı. Zira Trabzonspor'dan tanıdığımız ve çalıştığımız bir futbolcu. Son olarak da Abdullah hocaya sadece Al Ahli'den değil, yurt dışından başka teklifler de geldi. " ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI'NIN SON PERFORMANSI

Trabzonspor'daki ikinci döneminde 44 karşılaşmada yer alan Abdullah Avcı, maç başına 1.84 puan ortalaması yakalamıştı.