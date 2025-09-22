Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Abdullah Avcı için resmi açıklama: Görüşmeler başladı!

Abdullah Avcı için flaş bir süreç ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın ekibinden Önder Karaveli, Radyospor'a konuştu ve deneyimli hocanın yeni adresini açıkladı.

22.09.2025
22.09.2025
ile uzun zamandır çalışan , ile görüşmelerin başladığını duyurdu. Esasen ise Önder Karaveli, tüm detayları paylaştı ve sürecin ilerlediğini aktardı.

Abdullah Avcı için resmi açıklama: Görüşmeler başladı!

ABDULLAH AVCI İÇİN AL AHLI KRİTİĞİ

Al Ahli'nin teklifini anlatan Karaveli, "Al Ahli ilgisi doğru. Evet teklif geldi. Al Ahli sportif direktörü, Abdullah hoca ile yaklaşık bir hafta önce görüştü. Al Ahli'de önemli adaylardan birisiyiz. Ayrıca Mahmoud Trezeguet de orada ve bu bizim için önemli bir artı. Zira 'dan tanıdığımız ve çalıştığımız bir futbolcu. Son olarak da Abdullah hocaya sadece Al Ahli'den değil, yurt dışından başka teklifler de geldi. " ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı için resmi açıklama: Görüşmeler başladı!

ABDULLAH AVCI'NIN SON PERFORMANSI

Trabzonspor'daki ikinci döneminde 44 karşılaşmada yer alan Abdullah Avcı, maç başına 1.84 puan ortalaması yakalamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ABDULLAH AVCI HANGİ TAKIMLA SÜPER LİG ŞAMPİYONU OLMUŞTU?
Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'daki ilk döneminde zafere ulaşmıştı.
