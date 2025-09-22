Jose Mourinho'dan Fenerbahçe için çarpıcı sözler!

Fenerbahçe'de görevine son verilen ve Benfica ile anlaşan Jose Mourinho, sürece dair detaylar paylaştı. Ayrıca da Portekizli, Fenerbahçe ile şampiyonluğa oynayamadığının altını çizdi.

JOSE MOURINHO'DAN FENERBAHÇE KRİTİĞİ

"Fenerbahçe seçimleri beni gerçekten ilgilendirmiyor. Bana; Ali Koç'un yeniden seçilmemesiyle mutlu olup olmadığımı sorarsanız, hayır mutlu değilim. Kazansaydı ve bana yine sorsaydınız; mutlu olur muydum, hayır olmazdım. Oradaki hayatım kısa sürdü; az yoğunluk, az empati ve az tutku ile geçti. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum. Benfica ile iletişime geçmemiz, çok yeni bir durum ve Fenerbahçe ile hiç alakası yok. Neden buradayım? Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Benfica'nın hedefleri doğrultusunda mücadele etmeyi çok özledim. Şampiyonluk için oynamayı özledim. Roma'da ve Fenerbahçe'de şampiyonluk için oynama fırsatım olmadı! Bu, benim için hem teknik direktör hem de insan olarak harika bir fırsat."