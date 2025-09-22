Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe için çarpıcı sözler!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Rio Ave ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Benfica'nın yeni hocası, Fenerbahçe'deki seçimi değerlendirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe için çarpıcı sözler!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 20:50

'de görevine son verilen ve ile anlaşan , sürece dair detaylar paylaştı. Ayrıca da Portekizli, Fenerbahçe ile şampiyonluğa oynayamadığının altını çizdi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe için çarpıcı sözler!

JOSE MOURINHO'DAN FENERBAHÇE KRİTİĞİ

"Fenerbahçe seçimleri beni gerçekten ilgilendirmiyor. Bana; 'un yeniden seçilmemesiyle mutlu olup olmadığımı sorarsanız, hayır mutlu değilim. Kazansaydı ve bana yine sorsaydınız; mutlu olur muydum, hayır olmazdım. Oradaki hayatım kısa sürdü; az yoğunluk, az empati ve az tutku ile geçti. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum. Benfica ile iletişime geçmemiz, çok yeni bir durum ve Fenerbahçe ile hiç alakası yok. Neden buradayım? Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Benfica'nın hedefleri doğrultusunda mücadele etmeyi çok özledim. Şampiyonluk için oynamayı özledim. Roma'da ve Fenerbahçe'de şampiyonluk için oynama fırsatım olmadı! Bu, benim için hem teknik direktör hem de insan olarak harika bir fırsat."

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe için çarpıcı sözler!

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO NEDEN İSKOÇYA'DA YAŞAMIŞTI?
Dünyaca ünlü teknik direktör, gençlik zamanında İskoçya'da yaşamış ve futbol üzerine eğitimler almıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig devinde Jürgen Klopp sürprizi: Ayrılık zamansız geliyor!
Abdullah Avcı için resmi açıklama: Görüşmeler başladı!
ETİKETLER
#ali koç
#jose mourinho
#jose mourinho
#benfica
#benfica
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.