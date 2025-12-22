Kurt sürüsünün inanılmaz tuzağı kamerada! Köpeği ölüme böyle götürdüler

Bayburt'ta merkeze bağlı Oruçbeyli köyünde yaşanan olayda; 5 kurttan oluşan bir sürünün bir köpeği hedef aldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürüden ayrılan bir kurdun köpeğin dikkatini çekerek peşinden gelmesini sağladığı, bu sırada çevrede gizlenen diğer kurtların aniden ortaya çıkarak harekete geçtiği anlar yer aldı. Öte yandan köy sakinleri, son dönemde kurtların yerleşim alanlarına yaklaşmasından dolayı endişe duyuyor.