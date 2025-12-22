Joey Veerman transferinde mutlu son! Fenerbahçe imzaya getiriyor

Fenerbahçe Sadettin Saran yönetiminde Ocak ayı ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip eksik olan bölgelere takviye yapacak. Yıldız isimlere yönelen Fenerbahçe cephesi PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman için resmi temaslara başlamıştı.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Gelinen noktada taraflar el sıkışırken, Hollandalı yıldızın sarı-lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

1 OCAK'TA AKTİF OLACAK

Kanarya cephesinin, PSV'ye 1 Ocak'ta aktif hale gelecek 23 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ödeyerek transferi tamamlayacağı aktarıldı.

PSV'nin geçtiğimiz gün Utrecht'i 2-1 yenerken, Veerman en fazla topla buluşan (90) ve pas yapan (53/63) oyuncu oldu.

Söz konusu transfer, PSV'nin Utrecht ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Peter Bosz'a soruldu. 62 yaşındaki hoca, "Haberi okuduğumda yanına gittim ve bana durumu anlattı. En azından ondan bir maç daha faydalanacağız. Keyfini çıkaralım" dedi.