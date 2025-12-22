Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Editor
 | Murat Makas

Joey Veerman transferinde mutlu son! Fenerbahçe imzaya getiriyor

Fenerbahçe PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman transferinde mutlu sona ulaşıyor. Bir süredir futbolcu tarafıyla görüşen sarı-lacivertliler resmi imza için hamleyi yapıyor.

Joey Veerman transferinde mutlu son! Fenerbahçe imzaya getiriyor
22.12.2025
22.12.2025
saat ikonu 10:01

Sadettin Saran yönetiminde Ocak ayı ara dönemi çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip eksik olan bölgelere takviye yapacak. Yıldız isimlere yönelen Fenerbahçe cephesi forması giyen Joey Veerman için resmi temaslara başlamıştı.

Joey Veerman transferinde mutlu son! Fenerbahçe imzaya getiriyor

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Gelinen noktada taraflar el sıkışırken, Hollandalı yıldızın sarı-lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Joey Veerman transferinde mutlu son! Fenerbahçe imzaya getiriyor

1 OCAK'TA AKTİF OLACAK

Kanarya cephesinin, PSV'ye 1 Ocak'ta aktif hale gelecek 23 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ödeyerek transferi tamamlayacağı aktarıldı.

PSV'nin geçtiğimiz gün Utrecht'i 2-1 yenerken, Veerman en fazla topla buluşan (90) ve pas yapan (53/63) oyuncu oldu.

Joey Veerman transferinde mutlu son! Fenerbahçe imzaya getiriyor

Söz konusu transfer, PSV'nin Utrecht ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Peter Bosz'a soruldu. 62 yaşındaki hoca, "Haberi okuduğumda yanına gittim ve bana durumu anlattı. En azından ondan bir maç daha faydalanacağız. Keyfini çıkaralım" dedi.

Fenerbahçe'de sezonun hedefi belirlendi!

Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe ne kadar bonservis ödeyecek?
Sarı lacivertlilerin, 23 milyon Euro civarlarında bir yatırım gerçekleştirmesi bekleniyor.
