Eğitim
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

İOKBS bursululuk sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarafından başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan İOKBS sınavının tarihi belli oldu. Binlerce öğrencinin katılacağı bursluluk sınavı başvuruları henüz başlamazken, MEB tarafından başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor. 2026 yılında İOKBS sınavı nisan ayında gerçekleşecek. Başarılı olan öğrencilere verilen burs için öncelikle İOKBS bursluluk sınavına katılmaları gerekiyor.

İOKBS bursululuk sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarafından başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor
22.12.2025
22.12.2025
saat ikonu 09:45

Türkiye'de her yıl tarafından düzenlenen ve başarılı öğrencilerin burs kazandığı ve Kurumları tarihi duyuruldu. 2026 yılında nisan ayında uygulanacak olan bursluluk sınavı için bekleyiş devam ediyor.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Eski adı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan İOKBS bu sene 26 Nisan tarihinde yapılacak. Binlerce öğrencinin katılacağı bursluluk sınavı için bekleyiş devam ediyor. 2026 İOKBS bursluluk sınavı tarihleri, tarafından duyuruldu.

İOKBS bursululuk sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarafından başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK 2026?

2026 yılında uygulanacak olan İOKBS sınavının tarihi 26 Nisan olarak açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu an için başvuru tarihi bilgilendirmesi gelmedi. Sınavın tarihinin yaklaşmasına doğru başvuruların da başlaması bekleniyor. Nisan'da uygulanacak olan bursluluk sınavı başvuru tarihleri için bekleyiş devam ediyor. Geçen sene 27 Nisan'da uygulanan sınavın başvuruları 10 Şubat ile 3 Mart aralığında alınmıştı.

İOKBS bursululuk sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarafından başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarının bazıları şöyle:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

