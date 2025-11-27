2026 İOKBS MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav takvimi

5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere dönük olarak yapılacak 2025 MEB İOKBS bursluluk sınavı için takvim ilgi görüyor.

İOKBS yani bursluluk sınavı ile alakalı tarih araştırmaları ivme kazandı.

İOKBS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

MEB takvimine göre; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ise 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav için müracaatların ne zaman alınacağı henüz netleşmedi.

Bu yılın başvuru takvimi yayımlanacak kılavuz ile birlikte ilan edilecek.

Bursluluk sınavının sonuçları 2026 yılında da mayıs ayında duyurulması bekleniyor.

Başvuruların meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr resmi internet adresleri üzerinden ya da okul müdürlüklerinden yapılması öngörülüyor.

İOKBS bursluluk sınavında tüm sınıf seviyelerine 100 soru yöneltiliyor ve sınav süresi 120 dakika oluyor.