Hava Durumu
18°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

İsmail Yüksek, Oosterwolde, Fred, Çağlar Fenerbahçe Ferencvaros maçında neden yok, oynamıyor? Karşılaşma bugün oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşamları kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Kirtik karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Oosterwolde, Fred ve Çağlar'ın neden oynamadığı gündem oldu. Taraftarlar tarafından İsmail Yüksek, Oosterwolde, Fred, Çağlar Fenerbahçe Ferencvaros maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 17:00

'nde mücadele eden tek temsilcimiz , 5. hafta maçları kapsamında Kadıköy'de ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20.45'te Kadıköy'de oynanacka olan kritik mücadelede , , Fred ve Çağlar forma giymeyecek.

Taraftarlar tarafından İsmail Yüksek, Oosterwolde, Fred, Çağlar Fenerbahçe - Ferencvaros maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

İSMAİL YÜKSEK FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

İsmail Yüksek, Fenerbahçe - Ferencvaros maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynamıyor. Milli futbolcu sarı-lacivertlilerin bu sezon UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynadığı Nice, Stuttgart ve Viktoria Plzen karşılaşmalarında sarı kart görerek, Ferencvaros maçında cezalı duruma düştü.

İsmail Yüksek'in Avrupa Ligi'nde sarı kart gördüğü dakikalar şöyle:

  • Fenerbahçe - Nice | 69. Dakika
  • Fenerbahçe - Stuttgart | 90 + 8. Dakika
  • Viktoria Plzen - Fenerbahçe | 43. Dakika
OOSTERWOLDE FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin bu sezon stoper hattının kritik isimlerinden olan Jayden Oosterwolde karşılaşmada sarı kart cezalısı olduğu için oynamıyor. Hollandalı yıldız futbolcu milli ara öncesi oynanan Viktoria Plzen deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Oosterwolde'nin bu sezon Avrupa Ligi'nde sarı kart gördüğü maçlar ve dakikalar şöyle:

  • Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | 43. Dakika
  • Fenerbahçe - Stuttgart | 82. Dakika
  • Viktoria Plzen - Fenerbahçe | 48. Dakika
FRED FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'de Fred'de sarı kart cezalısı olduğu için Ferencvaros maçında forma giymeyecek. Fred'in sarı kart gördüğü maçlar şöyle:

  • Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | 90 + 4. Dakika
  • Fenerbahçe - Nice | 82. Dakika
  • Viktoria Plzen - Fenerbahçe | 90 + 9. Dakika
ÇAĞLAR FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

ise Fenerbahçe - Ferencvaros maçında gerçirdiği sakatlıktan dolayı oynamayacak. Sarı-lacivertlilerin karşılaşma öncesinde son yaptığı antrenmanda Çağlar Söyüncü yer almadı.

Oosterwolde'nin sarı kart cezalısı olması ve Çağlar Söyüncü'nün geçirdiği sakatlıktan dolayı Yiğit Efe Demir'in ilk 11 başlayacağı açıklandı.

TGRT Haber
