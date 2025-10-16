Menü Kapat
15°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

13 yıldır zirvede: Apple'ın tahtı sallanıyor mu?

Interbrand'ın En İyi Global Markalar raporuna göre Apple, marka değerindeki düşüşe rağmen 13. kez zirvedeki yerini korudu. Yapay zeka teknolojileri sayesinde Nvidia, yüzde 116'lık rekor bir artışla marka değerini 43.2 milyar dolara yükseltti.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2025
14:38
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
14:38

Interbrand’ın şirketlerin değer, etki ve marka gücünü ölçtüğü "En İyi Global Markalar" sıralaması, 13 yıldır aralıksız ’ın zirvede olduğunu gösterdi. Ancak son raporda, Apple'ın marka değerinin yüzde 4 düşüşle 460.9 milyar dolara gerilemesi, teknoloji devinin tahtının sallantıda olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Interbrand Küresel CEO'su Gonzalo Brujó, yapay zeka ve dijital hizmetlerin markaları her zamankinden daha hızlı bir şekilde yükselttiğini dile getirerek, değişimin listenin şekillenmesindeki kilit rolünü vurguladı.

Brujó, kültürel alaka düzeyine yatırım yapan ve uzun vadeli marka stratejisi geliştiren markaların kazandığını, yalnızca geçmiş gücüne güvenenlerin ise büyüme konusunda zorlandığını belirtti. Listenin geneline YZ rüzgarının hakim olduğu gözlendi.

13 yıldır zirvede: Apple'ın tahtı sallanıyor mu?

NVIDIA DEĞERİNİ İKİYE KATLADI, ZİRVENİN BEŞİĞİ DEĞİŞMEDİ

çip pazarının önde gelen ismi Nvidia, Interbrand raporunda en büyük sıçramayı gerçekleştiren marka oldu. Şirket marka değerini yüzde 116 artırarak 43.2 milyar dolara çıkardı ve 15. sıraya yükseldi.

Rapora giren 12 yeni markanın arasında Qualcomm (39. sıra, 20.1 milyar dolar), Dell (51. sıra, 16.3 milyar dolar) ve Shopify (99. sıra, 6.9 milyar dolar) yer aldı. Öte yandan Electronic Arts, HP, LG ve WhatsApp gibi 25 marka ise "İzlenmesi Gereken Markalar" bölümünde listelendi.

13 yıldır zirvede: Apple'ın tahtı sallanıyor mu?

Listenin zirvesi yine teknoloji şirketlerinin kontrolünde kaldı: Apple yüzde 4 düşüşle 460.9 milyar dolar değerinde olsa da ilk sıradaki yerini korudu. İkinci sırada, yüzde 10 artışla 388.5 milyar dolara ulaşan yer aldı. Üçüncülük koltuğunda yüzde 7 büyüme ile 219.9 milyar dolar değere sahip Amazon bulunuyor.

Dördüncü sırada yüzde 9 artışla 317.1 milyar dolarlık marka değerine ulaşan dikkat çekti. Beşinci sırada ise yüzde 10 düşüşle 90.5 milyar dolara gerileyen yer aldı.

Raporda ChatGPT'den üç kez bahsedilmesine karşın, YZ sohbet robotunun listeye girememesi dikkat çeken bir başka detay oldu. Interbrand, En İyi 100 markanın toplam marka değerinin 3.6 trilyon dolara ulaştığını ve 2024'e göre 150 milyar dolarlık bir artış yaşandığını açıkladı.

