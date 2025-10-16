Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Ümit Buget

Ünlü gıda ve içecek firması 16 bin çalışanını işten çıkartacak!

Nestle, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Planlamaya göre tenkisatta ağırlık beyaz yakalı personelden oluşacak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
14:08
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
14:08

İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Nestle, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin bu dönemdeki satışları yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterirken Çin'deki satışlar zayıfladı.

ÇOĞUNLUK BEYAZ YAKA

Şirket, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu çalışanların 12 binini beyaz yakalılar oluşturacak. Kalan 4 bin pozisyon ise ağırlıklı olarak imalat ve tedarik zinciri birimlerinden olacak.

Nestle Üst Yöneticisi Philipp Navratil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın değiştiğini ve şirketin de buna ayak uydurmak için daha hızlı değişmesi gerektiğini belirterek, "Bu değişim, önümüzdeki iki yıl içinde çalışan sayısını azaltmak için zor ama gerekli kararlar almayı da kapsayacak. Bunu saygı ve şeffaflıkla yapacağız." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#istihdam
#Nestle
#Çalışan İstihdamı Redüksiyonu
#Maliyet Azaltma
#Beyaz Yakalar
#Gıda Ve İçecek
#Ekonomi
TGRT Haber
