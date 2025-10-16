Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Mert Hakan Yandaş kadro dışı mı bırakıldı, neden? Fenerbahçe'de yeni karar

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalması sonrasında yeni iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol'un iddiasına göre Mert Hakan Yandaş da kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer aldı.

Mert Hakan Yandaş kadro dışı mı bırakıldı, neden? Fenerbahçe'de yeni karar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 13:47

Teknik direktörü Tedesco'nun bir futbolcuyu daha kadro dışı bıraktığı iddia edilirken o ismin olduğu da belirtildi.

MERT HAKAN YANDAŞ KADRO DIŞI MI BIRAKILDI, NEDEN?

Katıldığı YouTuba kanalında konuşan Mehmet Demirkol, 'de Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı bırakıldığını iddia etti. ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalması Fenerbahçe'de kaos ortamı oluşturmuştu. İddiaya göre Tedesco'nun bir oyuncuyu kadroda görmek istemediği öne sürülürken o ismin Mert Hakan Yandaş olduğunu ekledi.

Mert Hakan Yandaş kadro dışı mı bırakıldı, neden? Fenerbahçe'de yeni karar

Demirkol, “Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Domenico Tedesco, Mert Hakan'ı istememiş.' ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, katıldığı YouTube kanalında Yandaş'ın da kadro dışı bırakıldığını iddia ederken şu an için Fenerbahçe Spor Kulübü'nde herhangi bir açıklama gelmedi.

basın toplantısında "Mert Hakan Yandaş ile konuştum! Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş kadro dışı mı bırakıldı, neden? Fenerbahçe'de yeni karar

SADETTİN SARAN'DAN İRFAN CAN KAHVECİ KADRO DIŞI AÇIKLAMASI

Chobani Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında başkan Saran, "Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğiz. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben, onları seviyorum. Onları cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz." ifadelerini kullanarak kadro dışı bırakılan iki oyuncu hakkında yorumda bulundu.

