15°
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Elinde altın olanlar dikkat! Zafer Ergezen'den pozisyon uyarısı

Altın fiyatları yükseliyor, gümüş fiyatlarında ralli devam ediyor. Piyasalardaki deprem etkisi karşısında yatırımcının en çok merak ettiği konu "Elimdeki altını satmalı mıyım? Yeni altın almak için uygun zaman mı?" soruları. Ekonomist ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, yatırımcılar için kritik uyarılarda bulunarak piyasa hakkında öngörülerini paylaştı.

Ekonomist ve Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber canlı yayınına bağlanarak piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Ergezen rekor üzerine rekor kıran ve gümüşteki son durum hakkında değerlendirme yaparak elinde altın birikimi olan yatırımcıları uyardı.

Elinde altın olanlar dikkat! Zafer Ergezen'den pozisyon uyarısı

Altında bir süredir ciddi yükseliş gözlemlendiğini belirten Ergezen, "Bunun arkasında merkez bankası alımları, faiz indirimleri, jeopolitik krizler ve ticaret savaşları etkili oluyor. Özellikle Trump döneminden gelen belirsizlikler, ons altın yükselişini tetikliyor. Bu saatten sonra hedef fiyat vermek kolay değil. 2026 için öngörülen fiyatlar geçti ve revizyonlar yapılıyor. Elinizde altın varsa, destekler kırılmadığı sürece tutmaya devam etmenizi önerebilirim" diyerek yatırımcılara seslendi.

Elinde altın olanlar dikkat! Zafer Ergezen'den pozisyon uyarısı

Kısa vadede ons altında 4.500 seviyesi hedef olarak öne çıktığını ifade eden Ergezen, gram altında ise 6.000 seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ergezen, "Güçlü bir trend var ve geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. 6.000 lira seviyesi önümüzdeki hafta bile görülebilir. Her gün yukarı yönlü hareket eden bir ons altın var. Kar satışları güçlü alımlarla karşılanıyor ve kaldıraçlı işlemlerin arttığı görülüyor. Piyasada ciddi bir para girişi var ve piyasa burayı hedeflemiş gibi görünüyor" dedi.

Elinde altın olanlar dikkat! Zafer Ergezen'den pozisyon uyarısı

GÜMÜŞ YATIRIMCISI İÇİN UYARI

Gümüşün, altına göre çok daha iyi bir performans sergilediğini belirten Ergezen, önümüzdeki dönemde bu trendin artarak devam etmesinin beklendiğini vurguladı. İstihdam verilerini takip ettiğini söyleyen Ergezen istihdam verileri beklentiden iyi gelirse gümüşte yükselişin süreceğini ve altın-gümüş rasyosunda 75 seviyeleri görülebileceğini belirtti.

Elinde altın olanlar dikkat! Zafer Ergezen'den pozisyon uyarısı

Ergezen "Ons altına göre bugün gümüş daha zayıf bir performans gösteriyor, ancak endüstriyel anlamda diğer emtialarda daha düşük performans gözlenebilir" dedi.

Elinde altın olanlar dikkat! Zafer Ergezen'den pozisyon uyarısı

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Piyasanın öngörülemez olduğunun altını çizen Ergezen, "Bu durumlarda yapılacak en iyi şey trendin içinde kalmak. Bu kadar güçlü bir trendde hedef belirlemek doğru değil; yükselişin nerede biteceğini göremiyoruz. Pozisyonu korumak önemli" diyerek yatırımcılar için uyarıda bulundu.

