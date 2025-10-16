Menü Kapat
Hava Durumu
15°
 Serhat Yıldız

Kenan Yıldız, 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülü'ne layık görüldü!

Juventus forması giyen giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülü'ne layık görüldü. Kenan, İtalya Kültür Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 20 Ekim Pazartesi günü Roma'da düzenlenecek törenle ödülüne kavuşacak. İşte detaylar...

Kenan Yıldız, 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülü'ne layık görüldü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 12:49

2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödül Töreni, Bakanlığı ev sahipliğinde Roma'da düzenlenecek. 20 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek törene, aralarında büyükelçiler, başkonsoloslar, kültür ataşeleri, kamu kurumları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çok sayıda yerli ve yabancı davetli katılacak.

Kenan Yıldız, 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülü'ne layık görüldü!

KENAN YILDIZ ÖDÜL ALACAK

İtalya Kültür Bakanlığı Garanti Komitesi (CUG), İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan Basını Birliği (USSI), AIPS Avrupa (Uluslararası Spor Basını Derneği) ve İtalyan Olimpiyat Komitesi'nin (CONI) destek verdiği organizasyonda Portekizli efsanesi Luis Figo ve Juventus formasi giyen milli futbolcu başta olmak üzere, Akdeniz coğrafyasına kültürel, sportif ve sosyal katkılar sunan birçok önemli isme ödül verilecek.

Kenan Yıldız, 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülü'ne layık görüldü!

GALATASARAY'DAN BİR OYUNCU ÖDÜL ALACAK

Bu yıl ödül alacak isimlerden biri de kadın futbolunun İtalya’daki en önemli temsilcilerinden Valentina Giacinti olacak. Galatasaray'da top koşturan Giacinti, sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla da dikkat çekti.

