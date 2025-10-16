Freni tutmayan kamyon evin içine girdi! Şoke eden kaza kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşalan kamyonun 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çarpma nedeniyle evin oturma odasına ait duvarın bir bölümü yıkıldı. Kazada sürücü yara almazken, evde kimsenin bulunmadığı bildirildi. Kamyonun çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.