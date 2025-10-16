Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Davinson Sanchez Başakşehir Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok? Karşılaşma 18 Ekim'de oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası kapsamında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadelede Davinson Sanchez'in durumu gündem oldu. Davinson Sanchez Başakşehir - Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok soruları gündeme geldi.

Davinson Sanchez Başakşehir Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok? Karşılaşma 18 Ekim'de oynanacak
Milli aranın ardından Trendyol 9. haftasıyla birlikte devam ediyor. Haftanın karşılaşmaları kapsamında lider , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele 18 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak. Taraftarlar tarafından Başakşehir - Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Davinson Sanchez Başakşehir Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok? Karşılaşma 18 Ekim'de oynanacak

DAVİNSON SANCHEZ BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Davinson Sanchez, Süper Lig'in 8. haftası kapsamında 4 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gördü.

Davinson Sanchez kırmızı kart sonucunda cezalı duruma düştüğü için Başakşehir - Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Davinson Sanchez'in Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Bodo/Glimt ve Süper Lig'in 10. haftasında gerçekleştirilecek olan Göztepe maçlarında oynaması bekleniyor.

Davinson Sanchez Başakşehir Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok? Karşılaşma 18 Ekim'de oynanacak

DAVİNSON SANCHEZ GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray ile toplam 10 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 721 dakika süre alan Davinson Sanchez 1 gol katkı sağladı. Sezon boyunca ise toplamda 3 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

