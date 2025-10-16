Davinson Sanchez Başakşehir Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok? Karşılaşma 18 Ekim'de oynanacak

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig 9. haftasıyla birlikte devam ediyor. Haftanın karşılaşmaları kapsamında lider Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele 18 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak. Taraftarlar tarafından Başakşehir - Galatasaray maçında Davinson Sanchez oynayacak mı, neden yok sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

DAVİNSON SANCHEZ BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Davinson Sanchez, Süper Lig'in 8. haftası kapsamında 4 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördü.

Davinson Sanchez kırmızı kart sonucunda cezalı duruma düştüğü için Başakşehir - Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Davinson Sanchez'in Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Bodo/Glimt ve Süper Lig'in 10. haftasında gerçekleştirilecek olan Göztepe maçlarında oynaması bekleniyor.

DAVİNSON SANCHEZ GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray ile toplam 10 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 721 dakika süre alan Davinson Sanchez 1 gol katkı sağladı. Sezon boyunca ise toplamda 3 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.