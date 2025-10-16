Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Entübe edildi

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 20 dakika müdahale edilen Fatih Ürek'in kalbi yeniden çalıştırılırken, doktorundan korkutan bir açıklama geldi. Uyutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumundan yeni gelişme oldu ve entübe edildiği öğrenildi.

FATİH ÜREK ENTÜBE EDİLDİ

Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Hakan Ural, 'Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar' ifadelerini kullandı.

Doktoru yaptığı son açıklamada 'Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen yarına kadar uyutacağız. Yarına kadar olan süreç biraz daha belirsiz diyebilirim, beyinle alakalı' ifadelerini kullanmıştı.