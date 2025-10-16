Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Oyuncu Diane Keaton'un ölüm nedeni belli oldu

Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'un ölümü sevenlerini büyük üzüntüye boğdu. 79 yaşındaki oyuncunun neden hayatını kaybettiği ise günler sonra ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Oyuncu Diane Keaton'un ölüm nedeni belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 11:57

11 Ekim'de hayatını kaybeden oyuncu Diane Keaton, hayranlarını yasa boğmuştu. 79 yaşındaki usta oyuncunun hayatını neden kaybettiği merak edilirken, Keaton'un ailesinden beklenen açıklama geldi.

DIANE KEATON HAYATINI KAYEBTTİ

"The Godfather", "Annie Hall" ve "Something's Gotta Give" filmleriyl hafızalarda yer edinen Diane Keaton, beklenmedik haberi ailesini ve sevenlerini büyük hüzne boğdu.

Oyuncu Diane Keaton'un ölüm nedeni belli oldu

DIANE KEATON'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

People dergisine konuşan aile, "Keaton ailesi, son birkaç gündür sevgili Diane’e gönderilen olağanüstü sevgi ve destek mesajları için çok minnettardır. Diane, 11 Ekim’de zatürree nedeniyle vefat etmiştir" şeklinde açıklama yaptı.

Oyuncu Diane Keaton'un ölüm nedeni belli oldu

Keaton’ın hayvanlara duyduğu sevgi ve evsiz bireyler için yaptığı çalışmalardan bahseden ailesi, "Onun anısına yerel aşevlerine ya da hayvan barınaklarına bağış yapmanız harika olacaktır" dedi.

Oyuncu Diane Keaton'un ölüm nedeni belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Enes Batur'un yakın arkadaşı Ruhi Çenet, Başak Karahan'ın nikah şahidi oldu! Tepkiler sonrası açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Demet Akalın, Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önce yaşadığı problemi ilk kez paylaştı!
ETİKETLER
#ölüm
#Diane Keaton
#Usta Oyuncu
#Zatürree
#The Godfather
#Annie Hall
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.