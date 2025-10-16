Oyuncu Diane Keaton'un ölüm nedeni belli oldu

11 Ekim'de hayatını kaybeden oyuncu Diane Keaton, hayranlarını yasa boğmuştu. 79 yaşındaki usta oyuncunun hayatını neden kaybettiği merak edilirken, Keaton'un ailesinden beklenen açıklama geldi.

DIANE KEATON HAYATINI KAYEBTTİ

"The Godfather", "Annie Hall" ve "Something's Gotta Give" filmleriyl hafızalarda yer edinen Diane Keaton, beklenmedik ölüm haberi ailesini ve sevenlerini büyük hüzne boğdu.

DIANE KEATON'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

People dergisine konuşan aile, "Keaton ailesi, son birkaç gündür sevgili Diane’e gönderilen olağanüstü sevgi ve destek mesajları için çok minnettardır. Diane, 11 Ekim’de zatürree nedeniyle vefat etmiştir" şeklinde açıklama yaptı.

Keaton’ın hayvanlara duyduğu sevgi ve evsiz bireyler için yaptığı çalışmalardan bahseden ailesi, "Onun anısına yerel aşevlerine ya da hayvan barınaklarına bağış yapmanız harika olacaktır" dedi.